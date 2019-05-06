В оккупированном Луганске открылся пункт выдачи паспортов РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В "Луганской народной республике" ("ЛНР") открылся первый пункт по приему документов жителей "республики" для выдачи российских паспортов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Так, пункт открылся в Луганске в "Центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР", пишет издание со ссылкой на "заместителя министра внутренних дел, начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР" Михаила Параскеева.
С его слов, в пункте работают две очереди по вопросам оформления российского гражданства. Одна очередь - в консультационном режиме, другая - к работникам, которые выдают направления на оплату "госпошлины", после чего принимаются документы на оформление российского гражданства.
Как сообщал УНН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.
В городе Новошахтинск Ростовской области РФ в понедельник, 29 апреля, открылся центр выдачи российских паспортов жителям "Луганской народной республики" ("ЛНР").
Позже в Ростовской области РФ заработал центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР".
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Отметим, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его команда готовит предложения в Верховную Раду относительно решения вопроса о начале выдачи РФ российских паспортов украинцам.