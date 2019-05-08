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Правительство решило не признавать выданные в ОРДЛО российские паспорта

Правительство решило не признавать выданные в ОРДЛО российские паспорта

Киев  •  УНН

 • 10100 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Правительство Украины приняло решение о непризнании российских паспортов, выданных украинским гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в Twitter, передает УНН.

"Только что правительство поддержало наше предложение в ответ на незаконный указ Президента РФ о выдаче паспортов жителям оккупированных части Донбасса. За нарушение норм международного права, в целях защиты интересов не будут признаваться документы, выданные рядом уполномоченных органов РФ", - отметил министр.

Такое решение в начале заседания анонсировал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, Кабинет министров Украины должен был принять решение о признании недействительными на территории страны паспортов, которые выдали соответствующие органы Российской Федерации гражданам Украины на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Только Правительство поддержало наше предложение в ответ на незаконный Указ Президента РФ о выдаче паспортов жителям окупов.частины Донбасса.
За нарушение норм международного права, в целях защиты интересы не будут признаваться документы, выданные рядом уполномоченных органов РФ

- Вадим Черныш (@vadym_chernysh) 8 мая 2019

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