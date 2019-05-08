Климкин в Брюсселе потребует расширения санкций против РФ и непризнания "паспортизации"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин на встречах с иностранными партнерами во время рабочего визита в Брюссель на следующей неделе будет пытаться достичь расширения экономических и персональных санкций в результате введения указа РФ по упрощению процедуры выдачи паспортов жителям ОРДЛО и непризнания другими странами таких паспортов. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.
"13 и 14 мая министр иностранных дел Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в ряде мероприятий по случаю 10-й годовщины инициативы ЕС Восточное партнерство. 13 мая Павел Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Фредерики Могерини", - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, мероприятия к 10 годовщине Восточного партнерства будут включать конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени президента Европейского совета Дональда Туска для лидеров стран ВП, а также встречу министров иностранных дел стран Восточного партнерства с представителями Европейского Банка Реконструкции и Развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Гана.
Пресс-секретарь сообщила, что встречи в рамках 10-й годовщины Восточного партнерства предоставят возможность министру Климкину провести встречу с руководителями внешнеполитических ведомств стран ЕС, в ходе которых, среди прочего, будет прежде всего обсуждены вопросы паспортной провокации со стороны РФ и возможные совместные мероприятия по консолидации усилий с западными партнерами Украины для того, чтобы противодействовать этой паспортной провокации.
"Какие наши ключевые цели: безусловно, достичь непризнания паспортов и правовых действий, связанных с ними, достичь расширения санкций, экономических и персональных, в результате введения такого закона, и, безусловно, важно, чтобы наши западные партнеры понимали, что речь идет об опасности распространения этой паспортной агрессии", - уточнила она.
Как сообщал УНН, главы МИД ЕС планируют 13 мая рассмотреть отношения с Украиной и решение РФ по паспортам.