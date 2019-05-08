Климкин в Брюсселе потребует расширения санкций против РФ и непризнания "паспортизации"

КИЕВ. 8 мая. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин на встречах с иностранными партнерами во время рабочего визита в Брюссель на следующей неделе будет пытаться достичь расширения экономических и персональных санкций в результате введения указа РФ по упрощению процедуры выдачи паспортов жителям ОРДЛО и непризнания другими странами таких паспортов. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.