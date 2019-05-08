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Клімкін у Брюсселі вимагатиме розширення санкцій проти РФ та невизнання “паспортизації”

Клімкін у Брюсселі вимагатиме розширення санкцій проти РФ та невизнання “паспортизації”

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін на зустрічах з іноземними партнерами під час робочого візиту в Брюссель наступного тижня намагатиметься досягти розширення економічних та персональних санкцій внаслідок запровадження указу РФ щодо спрощення процедури видачі паспортів жителям ОРДЛО та невизнання іншими країнами таких паспортів. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.

“13 і 14 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом в Брюсселі з метою участі у низці заходів з нагоди 10-ї річниці ініціативи ЄС Східне Партнерство. 13 травня Павло Клімкін візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та країн-учасниць Східного Партнерства під головуванням високого представника ЄС питань закордонних справ та безпекової політики Фредеріки Могеріні”, — сказала речниця.

За її словами, заходи до 10 річниці Східного Партнерства включатимуть конференцію високого рівня за участю глав держав та урядів, вечерю від імені президента Європейської ради Дональда Туска для лідерів країн СхП, а також зустріч міністрів закордонних справ країн Східного Партнерства з представниками Європейського Банку Реконструкції та Розвитку та Європейського інвестиційного банку на запрошення комісара ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоханнеса Гана.

Речниця повідомила, що зустрічі у рамках 10-ї річниці Східного Партнерства нададуть можливість міністру Клімкіну провести зустріч з очільниками зовнішньополітичних відомств країн ЄС, в ході яких, серед іншого, буде перед усім обговорено питання паспортної провокації з боку РФ та можливі спільні заходи з консолідації зусиль з західними партнерами України для того, щоб протидіяти цій паспортній провокації.

“Які є наші ключові цілі: безумовно, досягти невизнання паспортів і правочинень, пов’язаних з ними, досягти розширення санкцій, економічних та персональних, внаслідок запровадження такого закону, і, безумовно, важливо, щоб наші західні партнери розуміли, що йдеться про небезпеку поширення цієї паспортної агресії”, — уточнила вона.

Як повідомляв УНН, глави МЗС ЄС планують 13 травня розглянути відносини з Україною і рішення РФ щодо паспортів.

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