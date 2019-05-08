Глави МЗС ЄС планують 13 травня розглянути відносини з Україною і рішення РФ щодо паспортів

КИЇВ. 8 травня. УНН. Під час зустрічі в Брюсселі міністри закордонних справ країн Євросоюзу 13 травня можуть обговорити тему президентських виборів в Україні, а також указ Росії про спрощення отримання паспортів громадянами України на окупованих територіях Донбасу. Про це йдеться в заяві Ради ЄС, поширеній в середу, передає УНН.