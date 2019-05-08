Глави МЗС ЄС планують 13 травня розглянути відносини з Україною і рішення РФ щодо паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Під час зустрічі в Брюсселі міністри закордонних справ країн Євросоюзу 13 травня можуть обговорити тему президентських виборів в Україні, а також указ Росії про спрощення отримання паспортів громадянами України на окупованих територіях Донбасу. Про це йдеться в заяві Ради ЄС, поширеній в середу, передає УНН.
"Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ почне з обговорення поточних справ. Високий представник і міністри закордонних справ торкнуться ситуації в Венесуелі. Вони також можуть торкнутися теми України, на тлі другого туру президентських виборів 21 квітня 2019 року, а також указу Росії, який дозволить спрощену видачу паспортів в деяких районах Донецької та Луганської областей України", - йдеться в повідомленні.
Так само повідомляється, що напередодні міністерської зустрічі Ради Східного партнерства міністри закордонних справ ЄС зустрінуться зі своїми колегами з країн Східного партнерства - Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіки Молдова та України.
Зустріч під головуванням Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Федеріка Могеріні розпочнеться о 10:00 13 травня 2019 року. Після неї відбудеться робочий обід, присвячений 10-й річниці Східного партнерства.
Як повідомляв УНН, на цьому тижні єврокомісар обговорив з представниками уряду України завдання на найближчі місяці.