Еврокомиссар обсудил с представителями правительства Украины задачи на ближайшие месяцы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан во вторник в Киеве встретился с премьер-министром Украины. Во время встречи поднимались темы евроинтеграции и воплощений положений Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также задач правительства на ближайшие месяцы, сообщил в Twitter украинский премьер, передает УНН.
"Вторник начал встречей с Комиссаром ЕС Йоганнесом Ханом. Евроинтеграция и воплощение положений Соглашения об ассоциации с Евросоюзом - приоритет номер один для нас", - написал Гройсман.
По его словам, несмотря на все существующие вызовы, правительство сохраняет финансовую стабильность страны и фокусируется на экономическом росте.
"Задача правительства на ближайшие месяцы - продолжение реформ и содействие реформе правовой системы государства. Время для принятия нужных стране решений - есть. Мы знаем, что и как делать", - добавил премьер.
Как сообщал УНН, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с послами и представителями дипломатических учреждений государств-членов Европейского Союза заявила, что никаких компромиссов по европейской и евроатлантической интеграции быть не может.