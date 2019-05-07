Єврокомісар обговорив з представниками уряду України завдання на найближчі місяці

КИЇВ. 7 травня. УНН. Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган у вівторок в Києві зустрівся з прем’єр-міністром України. Під час зустрічі піднімались теми євроінтеграції і втілень положень Угоди про Асоціацію з Євросоюзом, а також завдань уряду на найближчі місяці, повідомив у Twitter український прем’єр, передає УНН.