Єврокомісар обговорив з представниками уряду України завдання на найближчі місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган у вівторок в Києві зустрівся з прем’єр-міністром України. Під час зустрічі піднімались теми євроінтеграції і втілень положень Угоди про Асоціацію з Євросоюзом, а також завдань уряду на найближчі місяці, повідомив у Twitter український прем’єр, передає УНН.
"Вівторок розпочав зустріччю з Комісаром ЄС Йоганнесом Ганом. Євроінтеграція і втілення положень Угоди про Асоціацію з Євросоюзом - пріоритет номер один для нас", - написав Гройсман.
З його слів, попри всі існуючі виклики, уряд зберігає фінансову стабільність країни і фокусується на економічному зростанні.
"Завдання Уряду на найближчі місяці – продовження реформ і сприяння реформі правової системи держави. Час для ухвалення потрібних країні рішень – є. Ми знаємо, що і як робити", - додав прем’єр.
Як повідомляв УНН, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з послами та представниками дипломатичних установ держав-членів Європейського Союзу заявила, що жодних компромісів щодо європейської та євроатлантичної інтеграції бути не може.