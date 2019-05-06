Климпуш-Цинцадзе назвала запобіжники розвороту України від курсу на ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Жодних компромісів щодо європейської та євроатлантичної інтеграції бути не може. У нас є суттєві запобіжники, що унеможливлюють розворот України від курсу на ЄС та НАТО. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з послами та представниками дипломатичних установ держав-членів Європейського Союзу, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
“У нас є суттєві запобіжники, що унеможливлюють розворот України від курсу на ЄС та НАТО. Це передовсім вибір та бажання більшості українців бути частиною європейської та євроатлантичної спільноти, а також зафіксований в Конституції нашої держави стратегічний курс до Євросоюзу та Північноатлантичного Альянсу. Відтак, переконана, жодна зміна керівництва держави не пригальмує наші інтеграційні процеси. Цей шлях є незворотнім, і роль ЄС також є дуже важливою”, — підкреслила представниця українського уряду.
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Віце-прем’єр-міністр зазначила, що урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів працює над transition book — дороговказом для наступного Уряду щодо продовження розпочатих теперішнім Урядом євроінтеграційних реформ.
“Допоки триватиме перехідний період — парламентські вибори, формування нового Уряду, важливо не втратити час, а продовжити реалізацію розпочатих реформ. Відтак інструкції, підготовлені моєю командою євроінтеграторів, стануть дієвим інструментом для наших наступників уже з нового уряду”, — наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Своєю чергою представники дипломатичних установ країн-членів ЄС висловили сподівання, що ті амбітні цілі, які зараз ставлять перед собою представники українського уряду, будуть реалізовані за будь-яких політичних змін у державі, зазначили у прес-службу КМУ.