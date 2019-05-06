Климпуш-Цинцадзе назвала запобіжники розвороту України від курсу на ЄС і НАТО

КИЇВ. 6 травня. УНН. Жодних компромісів щодо європейської та євроатлантичної інтеграції бути не може. У нас є суттєві запобіжники, що унеможливлюють розворот України від курсу на ЄС та НАТО. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з послами та представниками дипломатичних установ держав-членів Європейського Союзу, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.