Климпуш-Цинцадзе назвала предохранители разворота Украины от курса на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Никаких компромиссов по европейской и евроатлантической интеграции быть не может. У нас есть существенные меры предосторожности, исключающие разворот Украины от курса на ЕС и НАТО. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с послами и представителями дипломатических учреждений государств-членов Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"У нас есть существенные меры предосторожности, исключающие разворот Украины от курса на ЕС и НАТО. Это прежде всего выбор и желание большинства украинцев быть частью европейского и евроатлантического сообщества, а также зафиксированный в Конституции нашего государства стратегический курс в Евросоюз и Североатлантический Альянс. Поэтому, убеждена, смена руководства государства не притормозит наши интеграционные процессы. Этот путь необратим, и роль ЕС также очень важна", - подчеркнула представитель украинского правительства.
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Вице-премьер-министр отметила, что правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров работает над transition book - ориентиром для следующего правительства о продлении начатых нынешним правительством евроинтеграционных реформ.
"Пока будет длиться переходный период - парламентские выборы, формирование нового правительства, важно не упустить время, а продолжить реализацию начатых реформ. Поэтому инструкции, подготовленные моей командой евроинтеграторов, станут действенным инструментом для наших преемников уже с нового правительства", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.
В свою очередь представители дипломатических учреждений стран-членов ЕС выразили надежду, что те амбициозные цели, которые сейчас ставят перед собой представители украинского правительства, будут реализованы при любых политических изменениях в стране, отметили в пресс-службе КМУ.