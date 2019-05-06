Климпуш-Цинцадзе назвала предохранители разворота Украины от курса на ЕС и НАТО

КИЕВ. 6 мая. УНН. Никаких компромиссов по европейской и евроатлантической интеграции быть не может. У нас есть существенные меры предосторожности, исключающие разворот Украины от курса на ЕС и НАТО. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с послами и представителями дипломатических учреждений государств-членов Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.