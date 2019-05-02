В Україні розповіли про очікування від румунського головування в Раді ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сподіваюся, що румунське головування в Раді ЄС дасть новий поштовх ініціативі Східне партнерство. На цьому наголосила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Крістіан-Леоном Цуркану, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Як повідомили у прес-службі, Сторони обговорили широкий спектр українсько-румунського двостороннього діалогу, зокрема, співробітництво в економічній та безпековій сферах, підготовку до відзначення 10-ї річниці ініціативи Східне партнерство, взаємодію в рамках співпраці України з ЄС і НАТО.
“За два тижні відзначатимемо 10-ту річницю Східного партнерства. Сподіваюся, що румунське головування в Раді ЄС дасть новий поштовх цій ініціативі, зокрема, щодо поглиблення секторальної та економічної інтеграції у таких пріоритетних галузях, як цифровий ринок, митна політика, енергетика, а також сфера юстиції, свободи та безпеки”, — підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Віце-прем‘єр-міністр відзначила вагомий внесок румунського головування в ухваленні ЄС стратегічних рішень, зокрема, змін до Газової директиви ЄС у рамках Третього енергетичного пакету ЄС, зазначили у Кабміні.
У повідомленні зазначено, що під час зустрічі були обговорені ключові питання, пов’язані із дотриманням Україною стратегічного курсу на членство в ЄС та НАТО. Зокрема, сторони погодились, що ключовим є збереження інституційних та правових засад наближення України до Євросоюзу та Альянсу, закладених протягом останніх років.
Також йшлося про важливість збереження високого рівня секторальної інтеграції України та ЄС на основі результатів останнього Саміту Україна-ЄС і засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, а також відображення євроінтеграційних прагнень у відповідній декларації за результатами цьогорічного Саміту Східного партнерства, який відбудеться у травні.
У прес-службі відзначили, що українська сторона вживає усіх необхідних заходів з метою якнайшвидшого підписання рішення Ради асоціації про оновлення Додатку 27 до Угоди про асоціацію, який закладає основу для інтеграції енергетичних ринків України та ЄС.
Нагадаємо, Євросоюз зробив заяву про майбутнє "Східного партнерства", про членство у ЄС не йдеться.