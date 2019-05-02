В Україні розповіли про очікування від румунського головування в Раді ЄС

КИЇВ. 2 травня. УНН. Сподіваюся, що румунське головування в Раді ЄС дасть новий поштовх ініціативі Східне партнерство. На цьому наголосила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Крістіан-Леоном Цуркану, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.