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В Украине рассказали об ожиданиях от румынского председательства в Совете ЕС

В Украине рассказали об ожиданиях от румынского председательства в Совете ЕС

Киев  •  УНН

 • 11736 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Надеюсь, что румынское председательство в Совете ЕС даст новый толчок инициативе Восточное партнерство. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цуркану, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Как сообщили в пресс-службе, стороны обсудили широкий спектр украинского-румынского двустороннего диалога, в частности, сотрудничество в экономической сфере и сфере безопасности, подготовку к празднованию 10-й годовщины инициативы Восточное партнерство, взаимодействие в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО.

"Через две недели будем отмечать 10-ю годовщину Восточного партнерства. Надеюсь, что румынское председательство в Совете ЕС даст новый толчок этой инициативе, в частности, углублению секторальной и экономической интеграции в таких приоритетных областях, как цифровой рынок, таможенная политика, энергетика, а также сфера юстиции, свободы и безопасности", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр отметила весомый вклад румынского председательства в принятии ЕС стратегических решений, в частности, изменений в Газовую директиву ЕС в рамках Третьего энергетического пакета ЕС, отметили в Кабмине.

В сообщении отмечается, что во время встречи были обсуждены ключевые вопросы, связанные с соблюдением Украиной стратегического курса на членство в ЕС и НАТО. В частности, стороны согласились, что ключевым является сохранение институциональных и правовых основ приближения Украины к Евросоюзу и НАТО, заложенных в последние годы.

Также речь шла о важности сохранения высокого уровня секторальной интеграции Украины и ЕС на основе результатов последнего саммита Украина-ЕС и заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС, а также отображение евроинтеграционных стремлений в соответствующей декларации по результатам нынешнего саммита Восточного партнерства, который состоится в мае.

В пресс-службе отметили, что украинская сторона принимает все необходимые меры для скорейшего подписания решения Совета ассоциации об обновлении приложения 27 к Соглашению об ассоциации, который закладывает основу для интеграции энергетических рынков Украины и ЕС.

Напомним, Евросоюз сделал заявление о будущем "Восточного партнерства", о членстве в ЕС речь не идет.

Украинские Национальные Новости

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