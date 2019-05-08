Главы МИД ЕС планируют 13 мая рассмотреть отношения с Украиной и решение РФ о паспортах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Во время встречи в Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза 13 мая могут обсудить тему президентских выборов в Украине, а также указ России об упрощении получения паспортов гражданами Украины на оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенного в среду, передаёт УНН.
“Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел начнет с обсуждения текущих дел. Высокий представитель и министры иностранных дел коснутся ситуации в Венесуэле. Они также могут коснуться темы Украины, на фоне второго тура президентских выборов 21 апреля 2019 года, а также указа России, разрешающего упрощенную выдачу паспортов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины”, — говорится в сообщении.
Так же сообщается, что в преддверии министерской встречи Совета Восточного партнерства министры иностранных дел ЕС встретятся со своими коллегами из стран Восточного партнерства — Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины.
Встреча под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини начнется в 10:00 13 мая 2019 года. После нее состоится рабочий обед, посвященный 10-й годовщине Восточного партнерства.
Как сообщал УНН, на этой неделе еврокомиссар обсудил с представителями правительства Украины задачи на ближайшие месяцы.