Кабмин ввел новые пошлины против России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На заседании правительство ввело новые пошлины на ввоз товаров из РФ, передает корреспондент УНН.
"Есть предложение чтобы мы приняли данные решения с доработкой ... Решение принято", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Представил перечень первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов.
"Второй проект, который мы хотим рассмотреть - это введение специальной пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины товаров происхождения с РФ. Проект постановления разработан в соответствии с действиями, проводимых государством-агрессором по Украине, с целью принятия мер, необходимых для защиты существенных интересов безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях", - рассказал Кубив.
По его словам, среди мер на недружественные действия государства-агрессора по Украине, определены статьей номер 29 Закона Украины о внешнеэкономической деятельности, которые могут применяться по решению Кабмина, является введение особого вида пошлины, определенного статьей 271 таможенного кодекса Украины.
"Проектом постановления мы устанавливаем с 1 августа 2019 года при ввозе на таможенную территорию Украины товаров происхождения с РФ независимо других видов пошлины, введение специального вида пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров", - сказал Кубив.
Он также предложил установить, уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в специальный фонд Госбюджета Украины на мероприятия по импортозамещению Минэкономразвития.
Напомним, Кабмин расширил санкции против России.