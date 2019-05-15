Опубліковано розширений список заборонених в Україні товарів з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На сьогоднішньому засіданні уряд розширив перелік заборонених до ввезення в Україну товарів з РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
“15 травня Кабінет Міністрів України ухвалив ініційоване Мінекономрозвитку рішення щодо розширення переліку заборонених до ввозу на територію України товарів походженням з Росії. Перелік визначений постановою Уряду № 1147 від 30 грудня 2015 року “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації”, — йдеться у повідомленні.
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Відтепер до ввезення на територію України заборонені портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові або у вигляді клінкерів, а також фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини.
Згідно з підрахунками імпорт цементної продукції з Росії на територію України за підсумками 2018 року становив майже 17 млн доларів. Обсяг імпорту фанери з Росії у 2018 році становив близько 19,7 млн доларів.
Ця заборона запроваджена урядом України у відповідь на агресивні та дискримінаційні дії з боку Російської Федерації щодо закриття товарам походженням з території України доступу на російський ринок, а також на обмеження транзиту товарів з території України територією РФ.
Нагадаємо, Кабмін розширив санкції проти Росії.