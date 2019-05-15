Опубликовано расширенный список запрещенных в Украине товаров из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На сегодняшнем заседании правительство расширило перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров из РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный портал.
"15 мая Кабинет Министров Украины принял инициированное Минэкономразвития решение о расширении перечня запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров происхождением из России. Перечень определен постановлением Правительства № 1147 от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Теперь к ввозу на территорию Украины запрещены портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины.
Согласно подсчетам импорт цементной продукции из России на территорию Украины по итогам 2018 года составил почти 17 млн долларов. Объем импорта фанеры из России в 2018 году составил около 19,7 млн долларов.
Этот запрет введен правительством Украины в ответ на агрессивные и дискриминационные действия со стороны Российской Федерации по закрытию товарам происхождением с территории Украины доступа на российский рынок, а также на ограничение транзита товаров с территории Украины территорией РФ.
Напомним, Кабмин расширил санкции против России.