Мито на російські товари: вугілля, кокс та бензин стануть винятками

"15 травня Уряд ухвалив ініційоване Мінекономрозвитку рішення про застосування спеціального мита на всі товари походженням з Російської Федерації. Виняток становлять чутливий імпорт, такий як вугілля, кокс, бензин, скраплений газ та фармацевтична продукція", - йдеться в повідомленні.



Так, з 1 серпня 2019 року під час ввезення на митну територію України товарів походженням з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита, запроваджується спеціальне мито у відсотках до митної вартості товарів за визначеними ставками.



Сплачене спеціальне мито буде акумулюватися у спеціальному фонді державного бюджету та використовуватиметься для фінансування заходів з імпортозаміщення.



Як повідомляв УНН, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів змінив перелік заборонених до ввезення в Україну товарів з РФ.



Відтепер до ввезення на територію України заборонені портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові або у вигляді клінкерів, а також фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини.