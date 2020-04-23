У Росії місця в лікарнях для хворих на COVID-19 закінчаться за 3-4 тижні – мер Москви

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У разі збереження нинішніх темпів поширення коронавірусної інфекції в Росії місця в лікарнях закінчаться через три-чотири тижні, сказав 22 квітня на засіданні координаційної ради при уряді Росії мер Москви Сергій Собянін, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.