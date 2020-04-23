У Росії місця в лікарнях для хворих на COVID-19 закінчаться за 3-4 тижні – мер Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У разі збереження нинішніх темпів поширення коронавірусної інфекції в Росії місця в лікарнях закінчаться через три-чотири тижні, сказав 22 квітня на засіданні координаційної ради при уряді Росії мер Москви Сергій Собянін, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
За словами Собяніна, загальна кількість місць у російських лікарнях становить 80 тисяч. Але за умови збереження сьогоднішнього темпу поширення вірусу найближчим часом може знадобитися 30 тисяч ліжок.
“За сьогоднішній день ми заповнили додатково 600 ліжок. 600 ліжок — це лікарня в Комунарці (одна з головних лікарень для прийому хворих на COVID-19 у Москві — ред.), образно висловлюючись. І такий темп зберігається”, — пояснив Собянін.
Станом на вечір 22 квітня в Росії зареєстрували 57,9 тисячі випадків захворювання на COVID-19, за останню добу — 5236 нових випадків, з них 2548 в Москві.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,5 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.