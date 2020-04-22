Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ сягнула майже 58 тисяч осіб, понад 500 людей - померли

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Росії підтверджено 57 999 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомив оперативний штаб по боротьбі з пандемією, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.

Добовий приріст склав 5 236 чоловік в 78 регіонах, днем раніше — 5 642.

Це вже другий випадок зниження добового приросту хворих на цьому тижні. Відзначається, що у 43,3% нових інфікованих немає клінічних проявів захворювання.

“За останню добу в Росії підтверджені 5 236 випадків нової коронавірусної інфекції в 78 регіонах, з них 2 275 (43,4%) виявлені активно і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 547 осіб. Всього в країні зареєстровано 57 999 хворих в 85 регіонах, а число видужали пацієнтів збільшилася до 4 420 осіб. Також за добу зафіксовано 57 летальних випадків: 28 в Москві, 7 в Московській області, 3 в Краснодарському краї, 3 в Республіці Інгушетія, 3 в Санкт-Петербурзі, 2 в Калузькій області, 1 у Волгоградській області, 1 у Воронезькій області, 1 в Кіровській області, 1 в Нижегородській області, 1 в Орловській області, 1 в Республіці Адигея, 1 в Республіці Комі, 1 в Ставропольському краї, 1 в Тульській області, 1 в Ханти-Мансійському автономному окрузі, 1 в Чеченській Республіці”, — зазначено в повідомленні.

За весь період в Росії від коронавірусу померло 513 осіб.

Стастіка COVID-19 в РФ за станом на сьогодні.

Варто відзначити, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь:

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено більше 2,25 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 109,9 тисяч тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 22.04.2020 залишаються 145 тис. 797 осіб”, — додали в штабі.

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