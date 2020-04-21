Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 50 тисяч осіб, 456 людей - померли

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано 5 642 нових випадки захворювання коронавірусом в 78 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали у Telegram.

Напередодні приріст склав 4 268 осіб. Загальна кількість інфікованих досягла 52 763 осіб.

“За останню добу в Росії підтверджені 5 642 випадки нової коронавірусної інфекції в 78 регіонах, з них 2 567 (45,5%) виявлені активно і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 427 чоловік. Всього в країні зареєстровано 52 763 хворих в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 3873 осіб. Також за добу зафіксовано 51 летальний випадок: 29 в Москві, 4 в Республіці Інгушетія, 3 в Санкт-Петербурзі, 3 в Республіці Чувашія, 2 в Республіці Дагестан, 2 в Калузькій області, 1 в Тульській області, 1 в Ставропольському краї, 1 в Курської області, 1 у Воронезькій області, 1 у Липецькій області, 1 в Кабардино-Балкарії, 1 в Новосибірській області, 1 в Іркутській області”, — повідомили в штабі.

За весь період в Росії від коронавірусу померло 456 осіб.

Статистика COVID-19 в РФ на сьогодні.

Варто відзначити, що російські відомства включать в свою статистику окуповані АР Крим і Севастополь:

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено більше 2,14 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 89,2 тисячі тестів на коронавірус”, — відзначили в штабі.

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