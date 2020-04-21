Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 50 тисяч осіб, 456 людей - померли

КИЇВ. 21 квітня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано 5 642 нових випадки захворювання коронавірусом в 78 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали у Telegram.