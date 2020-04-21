Пандемия коронавируса: количество инфицированных в РФ превысило 50 тысяч лиц, 456 человек - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано 5 642 новых случая заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Накануне прирост составил 4 268 человек. Общее количество заразившихся достигло 52 763 человек.
“За последние сутки в России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, из них 2 567 (45,5%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 427 человек. Всего в стране зарегистрировано 52 763 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 873 человек. Также за сутки зафиксирован 51 летальный случай: 29 в Москве, 4 в Республике Ингушетия, 3 в Санкт-Петербурге, 3 в Республике Чувашия, 2 в Республике Дагестан, 2 в Калужской области, 1 в Тульской области, 1 в Ставропольском крае, 1 в Курской области, 1 в Воронежской области, 1 в Липецкой области, 1 в Кабардино-Балкарии, 1 в Новосибирской области, 1 в Иркутской области”, — сообщили в штабе.
За весь период в России от коронавируса скончалось 456 человек.
Статистика COVID-19 в РФ на сегодня.
Стоит отметить, что российские ведомства включат в свою статистику оккупированные АР Крым и Севастополь:
“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 2,14 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 89,2 тысячи тестов на коронавирус”, — отметили в штабе.