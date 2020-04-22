Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло почти 58 тысяч лиц, свыше 500 человек - умерли

Суточный прирост составил 5 236 человек в 78 регионах, днем ранее — 5 642.

Это уже второй случай снижения суточного прироста заболевших на этой неделе. Отмечается, что у 43,3% новых инфицированных нет клинических проявлений заболевания.

“За последние сутки в России подтверждены 5 236 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, из них 2 275 (43,4%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 547 человек. Всего в стране зарегистрировано 57 999 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 420 человек. Также за сутки зафиксировано 57 летальных случаев: 28 в Москве, 7 в Московской области, 3 в Краснодарском крае, 3 в Республике Ингушетия, 3 в Санкт-Петербурге, 2 в Калужской области, 1 в Волгоградской области, 1 в Воронежской области, 1 в Кировской области, 1 в Нижегородской области, 1 в Орловской области, 1 в Республике Адыгея, 1 в Республике Коми, 1 в Ставропольском крае, 1 в Тульской области, 1 в Ханты-Мансийском автономном округе, 1 в Чеченской Республике”, — указано в сообщении.

За весь период в России от коронавируса скончалось 513 человек.

Стастика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 2,25 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 109,9 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.04.2020 остаются 145 тыс. 797 человек”, — добавили в штабе.