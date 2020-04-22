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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 45493 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 89235 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103537 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129617 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 122056 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 103078 просмотра

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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло почти 58 тысяч лиц, свыше 500 человек - умерли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В России подтверждено 57 999 случаев заражения вирусом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Суточный прирост составил 5 236 человек в 78 регионах, днем ранее — 5 642.

Это уже второй случай снижения суточного прироста заболевших на этой неделе. Отмечается, что у 43,3% новых инфицированных нет клинических проявлений заболевания.

“За последние сутки в России подтверждены 5 236 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, из них 2 275 (43,4%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 547 человек. Всего в стране зарегистрировано 57 999 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 420 человек. Также за сутки зафиксировано 57 летальных случаев: 28 в Москве, 7 в Московской области, 3 в Краснодарском крае, 3 в Республике Ингушетия, 3 в Санкт-Петербурге, 2 в Калужской области, 1 в Волгоградской области, 1 в Воронежской области, 1 в Кировской области, 1 в Нижегородской области, 1 в Орловской области, 1 в Республике Адыгея, 1 в Республике Коми, 1 в Ставропольском крае, 1 в Тульской области, 1 в Ханты-Мансийском автономном округе, 1 в Чеченской Республике”, — указано в сообщении.

За весь период в России от коронавируса скончалось 513 человек.

Стастика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 2,25 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 109,9 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.04.2020 остаются 145 тыс. 797 человек”, — добавили в штабе.

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