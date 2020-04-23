В России места в больницах для больных COVID-19 закончатся через 3-4 недели - мэр Москвы

По словам Собянина, общее количество мест в российских больницах составляет 80 тыс. Но при условии сохранения сегодняшнего темпа распространения вируса в ближайшее время может понадобиться 30 тыс. коек.

“За сегодняшний день мы заполнили дополнительно 600 коек. 600 коек — это больница в Коммунарке (одна из главных больниц для приема больных COVID-19 в Москве — ред.), образно выражаясь. И такой темп сохраняется”, — пояснил Собянин.

По состоянию на вечер 22 апреля в России зарегистрировали 57,9 тысячи случаев заболевания на COVID-19 за последние сутки — 5236 новых случаев, из них 2548 в Москве.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 — летальные. Всего в мире заболело более 2,5 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.