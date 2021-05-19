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У росіян є установка: Арестович розповів про прогрес у ТКГ, а також чому РФ блокує обмін

Київ • УНН

 • 18566 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. На сьогоднішньому засіданні тристоронньої контактної групи українська сторона виступила з цікавою пропозицією щодо розмінування, яку росіяни обіцяли обміркувати. Однак питання обміну утримуваних осіб залишається заблокованим. Про це в коментарі УНН сказав спікер Тристоронньої контактної групи, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

У росіян є установка: Арестович розповів про прогрес у ТКГ, а також чому РФ блокує обмін

Про нову ініціативу щодо розмінування

"З позитиву була наша нова ініціатива. У підсумках Паризького саміту є 19 ділянок для розмінування. Одночасно є така штука як допуск ремонтних бригад і бригад експлуатації та обслуговування до об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують потреби цивільного населення на лінії розмежування. Наприклад, Мар’їнська газорозподільна станція. Наш аналіз показав, що, насправді, ці ділянки співпадають, тобто критичні об’єкти інфраструктури знаходяться саме там, де і ділянки розмінування", - зазначив Арестович.

З його слів, до цього це розглядалось як два окремих питання.

"А зараз ми сказали: хлопці, давайте узгодимо ці питання і допуск бригад та графік розмінування і гарантії безпеки поєднаємо в один графік, який ми узгодимо у підгрупі з безпеки", - повідомив співрозмовник.

Він зазначив, що російська сторона обіцяла "подумати" над такою пропозицією.

Відкриття КПВВ

"Друга позитивна новина: сторони підтвердили сьогодні гарантії взаємної безпеки для того, щоб нарешті відкрити КПВВ "Щастя" і "Золоте", тобто ще раз підтвердили надання взаємної безпеки. А посол ОБСЄ пан Фріш, який є координатором гуманітарної підгрупи та відповідає за відкриття КПВВ, як раз сказав, що хоче з’їздити на ці КПВВ і надати свою об’єктивну оцінку стану готовності сторін до відкриття КПВВ", - сказав спікер української делегації.

Обмін утримуваними особами

"Щодо полонених, ми сьогодні суворо наполягали на тому, щоб розблокувати це питання, але поки російська сторона не йде нам на зустріч, використовуючи ті самі відмовки", - зазначив Арестович.

З його слів, росіяни прив’язують це питання до політичних поступок, і таким чином "торгують заручниками". Наполягає російська сторона, традиційно, на прямих перемовинах з так званими Л/ДНР.

На думку спікера, це питання можна зрушити з місця "за 5 хвилин", якщо з’явиться добра воля.

"Ми шукаємо різні підходи, всі, і навіть з останніх рішень Верховної Ради це дозвіл заочного правосуддя осіб, які переховуються від українського правосуддя, і яких ми маємо амністувати, ми готові засуджувати заочно. Це потужний крок для того, щоб прискорити процес обміну", - зазначив Арестович, додавши, що цього все одно не достатньо.

Перемовини щодо доступу до утримуваних осіб також гальмуються.

Припинення вогню

"Була знову наша пропозиція, що "давайте повернемось" - вона вже має черговий характер. Все впирається у координаційний механізм, а там у нас є певні негаразди. Всі багато розмовляли сьогодні з російського боку про "фундаментальні протиріччя", ми сказали що, слухайте, ТКГ і існує тому, що у сторін є фундаментальні протиріччя. Якби їх не було, не потрібно було б ані нормандського, ані мінського формату. В такій полеміці сьогодні все і затихло", - сказав Арестович.

"У них є установка – досягти прямого визнання ДНР та ЛНР нами. Вони хочуть прибрати російську сторону, не хочуть вирішувати це питання в рамках робочої підгрупи з безпеки, і хочуть позбавити властивої собі ролі згідно з мандатом ОБСЄ – щоб з рештою залишились українська сторона та так звані "молоді республіки" один на один", - пояснив він.

Що було раніше

Член української делегації в Тристоронній контактній групі Тетяна Іванова раніше повідомила, що однією з тем для обговорення під час засідання стане обмін утримуваними особами.

Зазначимо, що на минулому засіданні Тристоронньої контактної групи всі сторони привітали ініціативу встановлення Великоднього перемир’я, однак спільної заяви ухвалено не було.

Як пояснив потім Арестович, російська сторона в ТКГ тоді зірвала шанси на встановлення режиму “тиші” на Донбасі на час Великодніх свят – все через спроби вийти на прямі перемовини з так званими "республіками".

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