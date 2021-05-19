У россиян есть установка: Арестович рассказал о прогрессе в ТКГ, а также почему РФ блокирует обмен

О новой инициативе по разминированию

"Из позитива была наша новая инициатива. В итогах Парижского саммита есть 19 участков для разминирования. Одновременно есть такая штука как допуск ремонтных бригад и бригад эксплуатации и обслуживания к объектам критической инфраструктуры, обеспечивающей потребности гражданского населения на линии разграничения. Например, Марьинская газораспределительная станция. Наш анализ показал, что на самом деле эти участки совпадают, то есть критические объекты инфраструктуры находятся именно там, где и участки разминирования", - отметил Арестович.

По его словам, до этого это рассматривалось как два отдельных вопроса.

"А сейчас мы сказали: ребята, давайте согласуем эти вопросы и допуск бригад и график разминирования и гарантии безопасности совместим в один график, который мы согласуем в подгруппе по безопасности", - сообщил собеседник.

Он отметил, что российская сторона обещала "подумать" над таким предложением.

Открытие КПВВ

"Вторая положительная новость: стороны подтвердили сегодня гарантии взаимной безопасности для того, чтобы наконец открыть КПВВ "Счастье" и "Золотое", то есть еще раз подтвердили предоставление взаимной безопасности. А посол ОБСЕ господин Фриш, который является координатором гуманитарной подгруппы и отвечает за открытие КПВВ как раз сказал, что хочет съездить на эти КПВВ и предоставить свою объективную оценку состояния готовности сторон к открытию КПВВ", - сказал спикер украинской делегации.

Обмен удерживаемыми лицами

"Относительно пленных, мы сегодня строго настаивали на том, чтобы разблокировать этот вопрос, но пока российская сторона не идет нам на встречу, используя те же отговорки", - отметил Арестович.

По его словам, россияне привязывают этот вопрос к политическим уступкам, и таким образом "торгуют заложниками". Настаивает российская сторона, традиционно, на прямых переговорах с так называемыми Л/ДНР.

По мнению спикера, этот вопрос можно сдвинуть с места "за 5 минут", если появится добрая воля.

"Мы ищем различные подходы, все, и даже из последних решений Верховной Рады это разрешение заочного правосудия лиц, скрывающихся от украинского правосудия, и которых мы должны амнистировать, мы готовы осуждать заочно. Это важный шаг для того, чтобы ускорить процесс обмена", - отметил Арестович, добавив, что этого все равно не достаточно.

Переговоры по доступу к удерживаемым лицам также тормозятся.

Прекращение огня

"Было вновь наше предложение, что "давайте вернемся" - оно уже имеет дежурный характер. Все упирается в координационный механизм, а там у нас есть определенные проблемы. Все много говорили сегодня с российской стороны о "фундаментальных противоречиях", мы сказали что, слушайте, ТКГ и существует потому, что у сторон есть фундаментальные противоречия. Если бы их не было, не нужно было бы ни нормандского, ни минского формата. В такой полемике сегодня все и затихло", - сказал Арестович.

"У них есть установка - достичь прямого признания ДНР и ЛНР нами. Они хотят убрать российскую сторону, не хотят решать этот вопрос в рамках рабочей подгруппы по безопасности, и хотят лишить свойственной себе роли согласно мандату ОБСЕ - чтобы с остальными остались Украинская сторона и так называемые "молодые республики" один на один", - пояснил он.

Что было раньше

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова ранее сообщила, что одной из тем для обсуждения во время заседания станет обмен удерживаемыми лицами.



Отметим, что на прошлом заседании Трехсторонней контактной группы все стороны приветствовали инициативу установления Пасхального перемирия, однако совместного заявления принято не было.



Как пояснил потом Арестович, российская сторона в ТКГ тогда сорвала шансы на установление режима "тишины" на Донбассе на время Пасхальных праздников - все из-за попыток выйти на прямые переговоры с так называемыми "республиками".



