У ТКГ розповіли про очікування обміну утримуваними
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі Тетяна Іванова заявила, що однією з тем для обговорення під час засідання стане обмін утримуваними особами. Однак терміни можливого обміну наразі не обговорюються, оскільки поки що триває робота над списками утримуваних. Про це Іванова розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", пише УНН.
Деталі
За її словами, період обміну утримуваними “може бути й дуже довгим й дуже коротким”, оскільки при кожному обміні все відбувається по різному.
На даному етапі процедура відкриття списків утримуваних і робота з ними ще не пройдена.
Доповнення
За даними спікера Тристоронньої Контактної групи Олексія Арестовича, на окупованій частині Донбасу бойовики утримують до 300 людей.
Також зазначалося, що українська сторона у Тристоронній контактній групі щомісяця подає списки на обмін утримуваними особами, однак Росія блокує процес, прив’язуючи його до політичних питань.