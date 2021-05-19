У ТКГ розповіли про очікування обміну утримуваними

Деталі

За її словами, період обміну утримуваними “може бути й дуже довгим й дуже коротким”, оскільки при кожному обміні все відбувається по різному.

На даному етапі процедура відкриття списків утримуваних і робота з ними ще не пройдена.

Доповнення

За даними спікера Тристоронньої Контактної групи Олексія Арестовича, на окупованій частині Донбасу бойовики утримують до 300 людей.



Також зазначалося, що українська сторона у Тристоронній контактній групі щомісяця подає списки на обмін утримуваними особами, однак Росія блокує процес, прив’язуючи його до політичних питань.



