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В ТКГ рассказали об ожиданиях обмена удерживаемыми

Киев • УНН

 • 15028 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова заявила, что одной из тем для обсуждения во время заседания станет обмен удерживаемыми лицами. Однако сроки возможного обмена пока не обсуждаются, поскольку пока идет работа над списками удерживаемых. Об этом Иванова рассказала в эфире телеканала "Украина 24", пишет УНН.

В ТКГ рассказали об ожиданиях обмена удерживаемыми

Детали

По ее словам, период обмена удерживаемыми "может быть и очень длинным и очень коротким", поскольку при каждом обмене все происходит по-разному.

На данном этапе процедура открытия списков удерживаемых и работа с ними еще не пройдена.

Дополнение

По данным спикера Трехсторонней Контактной группы Алексея Арестович, на оккупированной части Донбасса боевики удерживают до 300 человек.

Также отмечалось, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе ежемесячно подает списки на обмен удерживаемыми лицами, однако Россия блокирует процесс, привязывая его к политическим вопросам.

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