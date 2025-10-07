У російському єкатеринбурзі горить турбінний завод: вогонь охопив близько 1000 кв. м
Київ • УНН
На турбінному заводі в Єкатеринбурзі спалахнула потужна пожежа, що охопила близько 1000 кв. метрів інструментального цеху. Завод виробляє конденсаційні та теплофікаційні турбіни, а також надає послуги з модернізації енергетичного обладнання.
На турбінному заводі російського єкатеринбургу спалахнула пожежа. Палає інструментальний цех, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Потужна пожежа на турбінному заводі в єкатеринбурзі — загоряння почалося в інструментальному цеху
російські ЗМІ повідомили, що вогонь охопив близько 1000 кв. метрів. До місця події прибули усі оперативні служби міста.
Завод виробляє конденсаційні та теплофікаційні турбіни для паросилових установок та надає послуги з модернізації енергетичного обладнання
Українські дрони атакували рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" на Луганщині.
Станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" – вкрай рідкісна і дороговартісна ціль. З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем
Військові пояснили, що "Житель" – складна і багатофункціональна система.
Зазначається, що нещодавно на Луганщині бійці 412 полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили саме такий рідкісний екземпляр.