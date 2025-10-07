У російському єкатеринбурзі горить турбінний завод: вогонь охопив близько 1000 кв. м

На турбінному заводі російського єкатеринбургу спалахнула пожежа. Палає інструментальний цех, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Потужна пожежа на турбінному заводі в єкатеринбурзі — загоряння почалося в інструментальному цеху

російські ЗМІ повідомили, що вогонь охопив близько 1000 кв. метрів. До місця події прибули усі оперативні служби міста.

Завод виробляє конденсаційні та теплофікаційні турбіни для паросилових установок та надає послуги з модернізації енергетичного обладнання