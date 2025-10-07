$41.340.11
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 19220 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 18841 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 22784 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 22823 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 48882 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 45376 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 72648 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60180 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57168 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
У російському єкатеринбурзі горить турбінний завод: вогонь охопив близько 1000 кв. м

Київ • УНН

 • 2042 перегляди

На турбінному заводі в Єкатеринбурзі спалахнула потужна пожежа, що охопила близько 1000 кв. метрів інструментального цеху. Завод виробляє конденсаційні та теплофікаційні турбіни, а також надає послуги з модернізації енергетичного обладнання.

У російському єкатеринбурзі горить турбінний завод: вогонь охопив близько 1000 кв. м

На турбінному заводі російського єкатеринбургу спалахнула пожежа. Палає інструментальний цех, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Потужна пожежа на турбінному заводі в єкатеринбурзі — загоряння почалося в інструментальному цеху 

- йдеться у повідомленні.

російські ЗМІ повідомили, що вогонь охопив близько 1000 кв. метрів. До місця події прибули усі оперативні служби міста.

Завод виробляє конденсаційні та теплофікаційні турбіни для паросилових установок та надає послуги з модернізації енергетичного обладнання 

- повідомляють ЗМІ.

Доповнення

Українські дрони атакували рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" на Луганщині.

Станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" – вкрай рідкісна і дороговартісна ціль. З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем 

- йдеться у дописі.

Військові пояснили, що "Житель" – складна і багатофункціональна система.

Зазначається, що нещодавно на Луганщині бійці 412 полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили саме такий рідкісний екземпляр.

