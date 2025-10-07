В российском Екатеринбурге горит турбинный завод: огонь охватил около 1000 кв. м
Киев • УНН
На турбинном заводе в Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар, охвативший около 1000 кв. метров инструментального цеха. Завод производит конденсационные и теплофикационные турбины, а также предоставляет услуги по модернизации энергетического оборудования.
Мощный пожар на турбинном заводе в Екатеринбурге — возгорание началось в инструментальном цехе
российские СМИ сообщили, что огонь охватил около 1000 кв. метров. К месту происшествия прибыли все оперативные службы города.
Завод производит конденсационные и теплофикационные турбины для паросиловых установок и предоставляет услуги по модернизации энергетического оборудования
Дополнение
Украинские дроны атаковали редкую российскую станцию РЭБ "Житель" в Луганской области.
Станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" – крайне редкая и дорогостоящая цель. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем
Военные объяснили, что "Житель" – сложная и многофункциональная система.
Отмечается, что недавно в Луганской области бойцы 412 полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли именно такой редкий экземпляр.