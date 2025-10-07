$41.340.11
15:10 • 16798 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 18393 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 18271 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 22247 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 22383 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 48422 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 45304 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 72582 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60138 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57128 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
В российском Екатеринбурге горит турбинный завод: огонь охватил около 1000 кв. м

Киев • УНН

 • 1926 просмотра

На турбинном заводе в Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар, охвативший около 1000 кв. метров инструментального цеха. Завод производит конденсационные и теплофикационные турбины, а также предоставляет услуги по модернизации энергетического оборудования.

В российском Екатеринбурге горит турбинный завод: огонь охватил около 1000 кв. м

На турбинном заводе российского Екатеринбурга вспыхнул пожар. Горит инструментальный цех, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Мощный пожар на турбинном заводе в Екатеринбурге — возгорание началось в инструментальном цехе 

- говорится в сообщении.

российские СМИ сообщили, что огонь охватил около 1000 кв. метров. К месту происшествия прибыли все оперативные службы города.

Завод производит конденсационные и теплофикационные турбины для паросиловых установок и предоставляет услуги по модернизации энергетического оборудования 

- сообщают СМИ.

Дополнение

Украинские дроны атаковали редкую российскую станцию РЭБ "Житель" в Луганской области.

Станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" – крайне редкая и дорогостоящая цель. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем 

- говорится в сообщении.

Военные объяснили, что "Житель" – сложная и многофункциональная система.

Отмечается, что недавно в Луганской области бойцы 412 полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли именно такой редкий экземпляр.

Павел Зинченко

