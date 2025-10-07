В российском Екатеринбурге горит турбинный завод: огонь охватил около 1000 кв. м

На турбинном заводе российского Екатеринбурга вспыхнул пожар. Горит инструментальный цех, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Мощный пожар на турбинном заводе в Екатеринбурге — возгорание началось в инструментальном цехе - говорится в сообщении.

российские СМИ сообщили, что огонь охватил около 1000 кв. метров. К месту происшествия прибыли все оперативные службы города.

Завод производит конденсационные и теплофикационные турбины для паросиловых установок и предоставляет услуги по модернизации энергетического оборудования - сообщают СМИ.

Дополнение

Украинские дроны атаковали редкую российскую станцию РЭБ "Житель" в Луганской области.

Станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" – крайне редкая и дорогостоящая цель. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем - говорится в сообщении.

Военные объяснили, что "Житель" – сложная и многофункциональная система.

Отмечается, что недавно в Луганской области бойцы 412 полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли именно такой редкий экземпляр.