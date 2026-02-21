У російському татарстані повідомили про атаку дронів, їх бачили поблизу заводу систем для авіації

У Татарстані в рф сьогодні лунали вибухи, влада Альметьєвська повідомила про "спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об'єкти", про що пишуть росЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

"Зафіксовано спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об'єкти. Сили протиповітряної оборони та засоби РЕБ працюють у посиленому режимі. Загроза нейтралізується", - написала голова Альметьєвського району гюзель хабутдінова у соцмережах.

Про вибухи та прольоти дронів, зокрема, удень 21 лютого повідомляли жителі міста. Судячи з аналізу ASTRA, "у тій частині міста, зокрема, знаходяться цистерни з паливом", а "за 500-600 метрів... Альметіївський завод "Радиоприбор", який випускає електронні системи для авіації.

Як зазначається, підприємство здійснює випуск електронних систем для авіації: антенно-фідерні системи, приймач АДПР А-312-001 та ін. Вироби встановлюються на всі види літаків та гелікоптерів. Підприємство виготовляє широкий асортимент продукції для залізничного транспорту: секції даху, глушники, зачохління радіаторів для тепловозів, електроконтактори, дугогасні камери, реле струму та перевантаження.

Також жителі зняли на відео один із дронів, що пролітають, кадри геолоковані ASTRA. Як розповіли SHOT жителі, близько трьох вибухів пролунало у небі над Альметьєвськом.

"Сьогодні район зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. Завдяки оперативному реагуванню систем протиповітряної оборони загрозу було нейтралізовано. Постраждалих немає. Виробничі процеси на об'єктах району не порушені, усі підприємства працюють у штатному режимі. Наразі загрози для жителів та інфраструктури району немає", - написала пізніше хабутдінова.

У столиці Татарстану - Казані - за даними SHOT, скасували частину навчальних занять через загрозу атаки БПЛА. У місті працювали сирени. В аеропорту Казані було затримано 50 рейсів. Затримки сягають 14 годин. Загрозу атаки БПЛА у Казані згодом було знято.

В удмуртії ймовірно атакований завод що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер" – монітори

"Шахеди" атакують російський Татарстан. В місцевих пабліках повідомляють про вибухи. А могли б бути окремим субʼєктом від росії, багатим на ресурси. Але самі обрали свій шлях