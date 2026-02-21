$43.270.00
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 9288 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 9340 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
08:00 • 11604 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 21192 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 32022 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26217 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30255 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27916 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23812 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Публікації
Ексклюзиви
У російському татарстані повідомили про атаку дронів, їх бачили поблизу заводу систем для авіації

Київ • УНН

 • 1810 перегляди

У Татарстані сьогодні лунали вибухи, влада Альметьєвська повідомила про "спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об'єкти".

У російському татарстані повідомили про атаку дронів, їх бачили поблизу заводу систем для авіації

У Татарстані в рф сьогодні лунали вибухи, влада Альметьєвська повідомила про "спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об'єкти", про що пишуть росЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

"Зафіксовано спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об'єкти. Сили протиповітряної оборони та засоби РЕБ працюють у посиленому режимі. Загроза нейтралізується", - написала голова Альметьєвського району гюзель хабутдінова у соцмережах.

Про вибухи та прольоти дронів, зокрема, удень 21 лютого повідомляли жителі міста. Судячи з аналізу ASTRA, "у тій частині міста, зокрема, знаходяться цистерни з паливом", а "за 500-600 метрів... Альметіївський завод "Радиоприбор", який випускає електронні системи для авіації.

Як зазначається, підприємство здійснює випуск електронних систем для авіації: антенно-фідерні системи, приймач АДПР А-312-001 та ін. Вироби встановлюються на всі види літаків та гелікоптерів. Підприємство виготовляє широкий асортимент продукції для залізничного транспорту: секції даху, глушники, зачохління радіаторів для тепловозів, електроконтактори, дугогасні камери, реле струму та перевантаження.

Також жителі зняли на відео один із дронів, що пролітають, кадри геолоковані ASTRA. Як розповіли SHOT жителі, близько трьох вибухів пролунало у небі над Альметьєвськом.

"Сьогодні район зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. Завдяки оперативному реагуванню систем протиповітряної оборони загрозу було нейтралізовано. Постраждалих немає. Виробничі процеси на об'єктах району не порушені, усі підприємства працюють у штатному режимі. Наразі загрози для жителів та інфраструктури району немає", - написала пізніше хабутдінова.

У столиці Татарстану - Казані - за даними SHOT, скасували частину навчальних занять через загрозу атаки БПЛА. У місті працювали сирени. В аеропорту Казані було затримано 50 рейсів. Затримки сягають 14 годин. Загрозу атаки БПЛА у Казані згодом було знято.

В удмуртії ймовірно атакований завод що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер" – монітори20.02.26, 23:38 • 6686 переглядiв

"Шахеди" атакують російський Татарстан. В місцевих пабліках повідомляють про вибухи. А могли б бути окремим субʼєктом від росії, багатим на ресурси. Але самі обрали свій шлях

- прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Юлія Шрамко

