ukenru
Эксклюзив
11:17 • 2178 просмотра
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 3888 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 5334 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 9792 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 19771 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 31066 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 25601 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 29986 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27709 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23676 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
Графики отключений электроэнергии
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 31100 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 40332 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 51418 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 68738 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 106137 просмотра
В российском Татарстане сообщили об атаке дронов, их видели вблизи завода систем для авиации

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Татарстане сегодня раздавались взрывы, власти Альметьевска сообщили о "попытке массированной атаки БПЛА на производственные объекты".

В российском Татарстане сообщили об атаке дронов, их видели вблизи завода систем для авиации

В Татарстане в РФ сегодня раздавались взрывы, власти Альметьевска сообщили о "попытке массированной атаки БПЛА на производственные объекты", о чем пишут росСМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

Подробности

"Зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА на производственные объекты. Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется", - написала глава Альметьевского района Гузель Хабутдинова в соцсетях.

О взрывах и пролетах дронов, в частности, днем 21 февраля сообщали жители города. Судя по анализу ASTRA, "в той части города, в частности, находятся цистерны с топливом", а "в 500-600 метрах... Альметьевский завод "Радиоприбор", который выпускает электронные системы для авиации.

Как отмечается, предприятие осуществляет выпуск электронных систем для авиации: антенно-фидерные системы, приемник АДПР А-312-001 и др. Изделия устанавливаются на все виды самолетов и вертолетов. Предприятие производит широкий ассортимент продукции для железнодорожного транспорта: секции крыши, глушители, зачехление радиаторов для тепловозов, электроконтакторы, дугогасящие камеры, реле тока и перегрузки.

Также жители сняли на видео один из пролетающих дронов, кадры геолоцированы ASTRA. Как рассказали SHOT жители, около трех взрывов прогремело в небе над Альметьевском.

"Сегодня район подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Благодаря оперативному реагированию систем противовоздушной обороны угроза была нейтрализована. Пострадавших нет. Производственные процессы на объектах района не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме. В настоящее время угрозы для жителей и инфраструктуры района нет", - написала позже Хабутдинова.

В столице Татарстана - Казани - по данным SHOT, отменили часть учебных занятий из-за угрозы атаки БПЛА. В городе работали сирены. В аэропорту Казани было задержано 50 рейсов. Задержки достигают 14 часов. Угроза атаки БПЛА в Казани впоследствии была снята.

В Удмуртии, вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер" – мониторы20.02.26, 23:38 • 6526 просмотров

"Шахеды" атакуют российский Татарстан. В местных пабликах сообщают о взрывах. А могли бы быть отдельным субъектом от России, богатым ресурсами. Но сами выбрали свой путь

- прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Юлия Шрамко

