В российском Татарстане сообщили об атаке дронов, их видели вблизи завода систем для авиации

В Татарстане в РФ сегодня раздавались взрывы, власти Альметьевска сообщили о "попытке массированной атаки БПЛА на производственные объекты", о чем пишут росСМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

"Зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА на производственные объекты. Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется", - написала глава Альметьевского района Гузель Хабутдинова в соцсетях.

О взрывах и пролетах дронов, в частности, днем 21 февраля сообщали жители города. Судя по анализу ASTRA, "в той части города, в частности, находятся цистерны с топливом", а "в 500-600 метрах... Альметьевский завод "Радиоприбор", который выпускает электронные системы для авиации.

Как отмечается, предприятие осуществляет выпуск электронных систем для авиации: антенно-фидерные системы, приемник АДПР А-312-001 и др. Изделия устанавливаются на все виды самолетов и вертолетов. Предприятие производит широкий ассортимент продукции для железнодорожного транспорта: секции крыши, глушители, зачехление радиаторов для тепловозов, электроконтакторы, дугогасящие камеры, реле тока и перегрузки.

Также жители сняли на видео один из пролетающих дронов, кадры геолоцированы ASTRA. Как рассказали SHOT жители, около трех взрывов прогремело в небе над Альметьевском.

"Сегодня район подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Благодаря оперативному реагированию систем противовоздушной обороны угроза была нейтрализована. Пострадавших нет. Производственные процессы на объектах района не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме. В настоящее время угрозы для жителей и инфраструктуры района нет", - написала позже Хабутдинова.

В столице Татарстана - Казани - по данным SHOT, отменили часть учебных занятий из-за угрозы атаки БПЛА. В городе работали сирены. В аэропорту Казани было задержано 50 рейсов. Задержки достигают 14 часов. Угроза атаки БПЛА в Казани впоследствии была снята.

