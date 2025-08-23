У росії повідомили про смерть переданого рф під час обміну пропагандиста вишинського

$41.220.00
47.980.00
Ексклюзив
07:20 • 2574 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 4028 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 6092 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 4312 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 26040 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28114 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 21977 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24653 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24292 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13591 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки22 серпня, 23:14 • 11211 перегляди
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров23 серпня, 00:49 • 6680 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів23 серпня, 01:21 • 12294 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23 серпня, 01:51 • 8070 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців03:12 • 8648 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
07:20 • 2566 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 6098 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня03:30 • 6088 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 19031 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
22 серпня, 15:16 • 26037 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Дніпропетровська область
Краматорськ
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 21976 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 13821 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 16058 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 19009 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 26792 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Футбол
Нафта
Шахед 129

У росії повідомили про смерть переданого рф під час обміну пропагандиста вишинського

Київ • УНН

 • 746 перегляди

кирило вишинський, колишній керівник "риа новости украина", помер у москві. Він був затриманий СБУ у 2018 році, а у 2019-му потрапив до росії під час обміну ув'язненими.

У росії повідомили про смерть переданого рф під час обміну пропагандиста вишинського

Переданий рф під час обміну пропагандист кирило вишинський помер у москві, повідомили росЗМІ та прокоментували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКСК у суботу, пише УНН.

-1 пропагандист та зрадник України. росЗМІ повідомили про смерть у москві кирила вишинського. Свого часу він був керівником "риа новости украина", де виправдовував анексію Криму та підтримував російську агресію проти власної країни

- вказали у Центрі.

Деталі

За даними росЗМІ, кирило вишинський помер у москві "після тяжкої та тривалої хвороби".

У Центрі страткому вказали, що у 2018 році його затримала СБУ, але вже у 2019-му він потрапив до росії під час обміну ув’язненими.

"Там швидко зробив кар’єру - став виконавчим директором "россия сегодня" та головним редактором "sputnik". Історія проста: зрадив Україну - закінчив у росії на погості", - зазначили у Центрі страткому.

З пропагандиста Вишинського стягнули понад 10 млн грн: ВАКС задовольнив другий позов Мін’юсту11.06.25, 13:34 • 2277 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Крим
Україна