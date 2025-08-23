У росії повідомили про смерть переданого рф під час обміну пропагандиста вишинського
Київ • УНН
кирило вишинський, колишній керівник "риа новости украина", помер у москві. Він був затриманий СБУ у 2018 році, а у 2019-му потрапив до росії під час обміну ув'язненими.
Переданий рф під час обміну пропагандист кирило вишинський помер у москві, повідомили росЗМІ та прокоментували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКСК у суботу, пише УНН.
-1 пропагандист та зрадник України. росЗМІ повідомили про смерть у москві кирила вишинського. Свого часу він був керівником "риа новости украина", де виправдовував анексію Криму та підтримував російську агресію проти власної країни
Деталі
За даними росЗМІ, кирило вишинський помер у москві "після тяжкої та тривалої хвороби".
У Центрі страткому вказали, що у 2018 році його затримала СБУ, але вже у 2019-му він потрапив до росії під час обміну ув’язненими.
"Там швидко зробив кар’єру - став виконавчим директором "россия сегодня" та головним редактором "sputnik". Історія проста: зрадив Україну - закінчив у росії на погості", - зазначили у Центрі страткому.
