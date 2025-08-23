$41.220.16
Эксклюзив
07:20
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
03:30
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
22 августа, 14:30
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 13:07
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 12:16
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
В России сообщили о смерти переданного РФ во время обмена пропагандиста Вышинского

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Кирилл Вышинский, бывший руководитель "РИА Новости Украина", умер в Москве. Он был задержан СБУ в 2018 году, а в 2019-м попал в Россию во время обмена заключенными.

В России сообщили о смерти переданного РФ во время обмена пропагандиста Вышинского

Переданный РФ во время обмена пропагандист Кирилл Вышинский умер в Москве, сообщили росСМИ и прокомментировали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКСК в субботу, пишет УНН.

-1 пропагандист и предатель Украины. РосСМИ сообщили о смерти в Москве Кирилла Вышинского. В свое время он был руководителем "РИА Новости Украина", где оправдывал аннексию Крыма и поддерживал российскую агрессию против собственной страны

- указали в Центре.

Подробности

По данным росСМИ, Кирилл Вышинский умер в Москве "после тяжелой и продолжительной болезни".

В Центре страткома указали, что в 2018 году его задержала СБУ, но уже в 2019-м он попал в Россию во время обмена заключенными.

"Там быстро сделал карьеру - стал исполнительным директором "Россия сегодня" и главным редактором "Sputnik". История проста: предал Украину - закончил в России на погосте", - отметили в Центре страткома.

С пропагандиста Вышинского взыскали более 10 млн грн: ВАКС удовлетворил второй иск Минюста11.06.25, 13:34 • 2277 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Крым
Украина