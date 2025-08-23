В России сообщили о смерти переданного РФ во время обмена пропагандиста Вышинского
Киев • УНН
Кирилл Вышинский, бывший руководитель "РИА Новости Украина", умер в Москве. Он был задержан СБУ в 2018 году, а в 2019-м попал в Россию во время обмена заключенными.
Переданный РФ во время обмена пропагандист Кирилл Вышинский умер в Москве, сообщили росСМИ и прокомментировали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКСК в субботу, пишет УНН.
-1 пропагандист и предатель Украины. РосСМИ сообщили о смерти в Москве Кирилла Вышинского. В свое время он был руководителем "РИА Новости Украина", где оправдывал аннексию Крыма и поддерживал российскую агрессию против собственной страны
Подробности
По данным росСМИ, Кирилл Вышинский умер в Москве "после тяжелой и продолжительной болезни".
В Центре страткома указали, что в 2018 году его задержала СБУ, но уже в 2019-м он попал в Россию во время обмена заключенными.
"Там быстро сделал карьеру - стал исполнительным директором "Россия сегодня" и главным редактором "Sputnik". История проста: предал Украину - закончил в России на погосте", - отметили в Центре страткома.
