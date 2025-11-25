У росії масово штрафують як нелегалів кубинців, які воюють проти України на боці рф - росЗМІ

У росії кубинців та їхніх близьких, як воюють на боці рф, масово штрафують як нелегалів. Карають навіть тих, хто приїжджає ховати загиблих на війні, передає УНН із посиланням на російський Telegram-канал Верстка.

З 2023 року російські суди стали масово штрафувати громадян Куби, які воювали в російській армії, і їх близьких за порушення режиму перебування в Росії (стаття 18.8 КоАП). "Верстка" виявила понад 180 таких рішень у судових базах.

Йдеться про перевищення терміну проживання у росії без візи (для кубинців він становить 90 діб протягом 180 днів). При цьому суди в таких справах порушують питання про видворення іноземця, але, враховуючи особливі обставини, обмежуються штрафами від двох до 40 тисяч рублів.

Серед оштрафованих 18 осіб виявились безпосередньо учасниками війни. Інші фігуранти справ — це їхні дружини, батьки, діти, брати та сестри, а у двох випадках — співмешканки військових. Щонайменше шість оштрафованих громадян Куби пояснювали, що приїхали до Росії ховати загиблих на війні близьких, але від покарання їх не врятувало