У росії масово штрафують як нелегалів кубинців, які воюють проти України на боці рф - росЗМІ

Ексклюзив
11:46 • 4298 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 10069 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 21836 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 18975 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 27247 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 35097 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 32094 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 28249 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 46552 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 71341 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
Нічна атака ворога на Київщину призвела до загибелі людини в Білоцерківській громаді25 листопада, 03:32 • 8576 перегляди
Голови комітетів 20 європейських країн виступили зі спільною заявою щодо війни в Україні25 листопада, 04:01 • 4510 перегляди
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo25 листопада, 05:36 • 61059 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі08:01 • 41932 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 30342 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 21827 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 75350 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 103563 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 93759 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 99781 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Лавров Сергій Вікторович
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Київська область
Європа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 30348 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 62450 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 63819 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 71159 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 80477 перегляди
Техніка
Фільм
Золото
Ракетна система С-400
Опалення

У росії масово штрафують як нелегалів кубинців, які воюють проти України на боці рф - росЗМІ

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Російські суди з 2023 року масово штрафують громадян Куби та їхніх близьких за порушення режиму перебування в рф. Серед оштрафованих є 18 учасників війни та родичі, які приїхали ховати загиблих.

У росії масово штрафують як нелегалів кубинців, які воюють проти України на боці рф - росЗМІ

У росії кубинців та їхніх близьких, як воюють на боці рф, масово штрафують як нелегалів. Карають навіть тих, хто приїжджає ховати загиблих на війні, передає УНН із посиланням на російський Telegram-канал Верстка.

Деталі

З 2023 року російські суди стали масово штрафувати громадян Куби, які воювали в російській армії, і їх близьких за порушення режиму перебування в Росії (стаття 18.8 КоАП). "Верстка" виявила понад 180 таких рішень у судових базах.

Йдеться про перевищення терміну проживання у росії без візи (для кубинців він становить 90 діб протягом 180 днів). При цьому суди в таких справах порушують питання про видворення іноземця, але, враховуючи особливі обставини, обмежуються штрафами від двох до 40 тисяч рублів.

КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України - південнокорейська розвідка02.09.25, 12:04 • 8246 переглядiв

Серед оштрафованих 18 осіб виявились безпосередньо учасниками війни. Інші фігуранти справ — це їхні дружини, батьки, діти, брати та сестри, а у двох випадках — співмешканки військових. Щонайменше шість оштрафованих громадян Куби пояснювали, що приїхали до Росії ховати загиблих на війні близьких, але від покарання їх не врятувало 

- йдеться у повідомленні.

Одна з оштрафованих при цьому навіть висловлювалася про проблему в соцмережах, але відразу закликала "дякувати російській владі" за те, що її співвітчизників хоча б не виганяє з країни. Самій їй врешті-решт вдалося отримати російський паспорт.

Кенія заявляє, що понад 200 її громадян воюють на боці рф у війні в Україні13.11.25, 10:28 • 3616 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
Війна в Україні
Куба