13:06 • 554 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
Эксклюзив
11:46 • 4780 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 10575 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 22521 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 19358 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 27561 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 35246 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 32199 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 28275 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 46606 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
В россии массово штрафуют как нелегалов кубинцев, воюющих против Украины на стороне рф - росСМИ

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Российские суды с 2023 года массово штрафуют граждан Кубы и их близких за нарушение режима пребывания в рф. Среди оштрафованных есть 18 участников войны и родственники, приехавшие хоронить погибших.

В россии массово штрафуют как нелегалов кубинцев, воюющих против Украины на стороне рф - росСМИ

В россии кубинцев и их близких, воюющих на стороне рф, массово штрафуют как нелегалов. Наказывают даже тех, кто приезжает хоронить погибших на войне, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал Верстка.

Детали

С 2023 года российские суды стали массово штрафовать граждан Кубы, воевавших в российской армии, и их близких за нарушение режима пребывания в России (статья 18.8 КоАП). "Верстка" обнаружила более 180 таких решений в судебных базах.

Речь идет о превышении срока проживания в россии без визы (для кубинцев он составляет 90 суток в течение 180 дней). При этом суды в таких делах ставят вопрос о выдворении иностранца, но, учитывая особые обстоятельства, ограничиваются штрафами от двух до 40 тысяч рублей.

КНДР потеряла почти 5 тысяч солдат, воевавших на стороне рф против Украины - южнокорейская разведка02.09.25, 12:04 • 8246 просмотров

Среди оштрафованных 18 человек оказались непосредственно участниками войны. Остальные фигуранты дел — это их жены, родители, дети, братья и сестры, а в двух случаях — сожительницы военных. По меньшей мере шесть оштрафованных граждан Кубы объясняли, что приехали в Россию хоронить погибших на войне близких, но от наказания их не спасло 

- говорится в сообщении.

Одна из оштрафованных при этом даже высказывалась о проблеме в соцсетях, но сразу призвала "благодарить российские власти" за то, что ее соотечественников хотя бы не выгоняют из страны. Самой ей в конце концов удалось получить российский паспорт.

Кения заявляет, что более 200 ее граждан воюют на стороне рф в войне в Украине13.11.25, 10:28 • 3616 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Куба