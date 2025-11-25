В россии массово штрафуют как нелегалов кубинцев, воюющих против Украины на стороне рф - росСМИ

В россии кубинцев и их близких, воюющих на стороне рф, массово штрафуют как нелегалов. Наказывают даже тех, кто приезжает хоронить погибших на войне, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал Верстка.

Детали

С 2023 года российские суды стали массово штрафовать граждан Кубы, воевавших в российской армии, и их близких за нарушение режима пребывания в России (статья 18.8 КоАП). "Верстка" обнаружила более 180 таких решений в судебных базах.

Речь идет о превышении срока проживания в россии без визы (для кубинцев он составляет 90 суток в течение 180 дней). При этом суды в таких делах ставят вопрос о выдворении иностранца, но, учитывая особые обстоятельства, ограничиваются штрафами от двух до 40 тысяч рублей.

Среди оштрафованных 18 человек оказались непосредственно участниками войны. Остальные фигуранты дел — это их жены, родители, дети, братья и сестры, а в двух случаях — сожительницы военных. По меньшей мере шесть оштрафованных граждан Кубы объясняли, что приехали в Россию хоронить погибших на войне близких, но от наказания их не спасло - говорится в сообщении.

Одна из оштрафованных при этом даже высказывалась о проблеме в соцсетях, но сразу призвала "благодарить российские власти" за то, что ее соотечественников хотя бы не выгоняют из страны. Самой ей в конце концов удалось получить российский паспорт.

