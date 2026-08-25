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У РНБО заявили, що обмеження російського контенту впливатиме на покоління українців

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Андрій Коваленко заявив, що обмеження російського контенту вплине на українське суспільство в наступні роки. Особливе значення має дитячий контент.

У РНБО заявили, що обмеження російського контенту впливатиме на покоління українців

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що обмеження російського контенту матиме наслідки для українського суспільства вже у наступні роки. Також він виділив дитячий контент, наголосивши, що він є особливо важливим. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Наслідки багатьох сьогоднішніх рішень щодо обмежень російського контенту, як "Маша та Ведмідь", різного роду російських артистів та фільмів, можна буде побачити протягом наступних років. Це так само, як питання українського дубляжу в свій час, а також рішень щодо підтримки українського продукту. Це впливає на покоління, що зростають, і не отримують російське бачення світу з самого дитинства 

– пояснює Андрій Коваленко.

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Він також відзначив  роботу команди ЦПД РНБО у цьому напрямку. Крім того, він додав, що особливо важливим є  також питання контенту для дітей. 

Для мене особисто - це питання дітей. Ті, хто зі мною знайомий, точно знають, що питання дитячого контенту займає для мене світоглядне значення. Я мислю доволі зрозумілими категоріями: сьогоднішні діти - це завтрашні дорослі, які обирають владу та курс країни.  Діти - це завтрашні дорослі, які самі стають представниками влади і визначають рішення, за якими житиме країна.  Діти - це завтрашні представники еліт, громадянського суспільства, співробітниками державного сектору та бізнесу, які формують цю країну. Від їх базового світогляду залежить, як вони сприйматимуть цей світ 

– наголосив Коваленко.

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Глава Центру протидії дезінформації також зазначив, пропагандистський контент може через гумор і візуальні образи формувати світогляд дітей, хоча його вплив не завжди помітний одразу. 

Мені завжди було плювати на політичну доцільність, бо політика як така - вона доволі примітивна і реактивна, направлена на інші категорії суспільства.  Те, що нам, команді ЦПД РНБО вже вдалося зробити щодо цього мультику, багатьох проросійських блогерів, музики - це матиме значення для українського суспільства на перспективу вперед. І це найважливіше 

– резюмував Коваленко.

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкти про заборону російського музичного контенту у сфері обслуговування та розширення обов'язковості української мови для посадовців й освітян. Передбачено штрафи за порушення. 

Алла Кіосак

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