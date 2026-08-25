В СНБО заявили, что ограничение российского контента повлияет на поколения украинцев
Киев • УНН
Андрей Коваленко заявил, что ограничение российского контента повлияет на украинское общество в ближайшие годы. Особое значение имеет детский контент.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что ограничения российского контента будут иметь последствия для украинского общества уже в ближайшие годы. Также он выделил детский контент, подчеркнув, что он особенно важен. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.
Последствия многих сегодняшних решений относительно ограничений российского контента, такого как "Маша и Медведь", различных российских артистов и фильмов, можно будет увидеть в течение следующих лет. Это так же, как вопрос украинского дубляжа в свое время, а также решений относительно поддержки украинского продукта. Это влияет на поколения, которые растут и не получают российское видение мира с самого детства
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Он также отметил работу команды ЦПД СНБО в этом направлении. Кроме того, он добавил, что особенно важным является также вопрос контента для детей.
Для меня лично — это вопрос детей. Те, кто со мной знаком, точно знают, что вопрос детского контента имеет для меня мировоззренческое значение. Я мыслю достаточно понятными категориями: сегодняшние дети — это завтрашние взрослые, которые выбирают власть и курс страны. Дети — это завтрашние взрослые, которые сами становятся представителями власти и определяют решения, по которым будет жить страна. Дети — это завтрашние представители элит, гражданского общества, сотрудники государственного сектора и бизнеса, которые формируют эту страну. От их базового мировоззрения зависит, как они будут воспринимать этот мир
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Глава Центра противодействия дезинформации также отметил, что пропагандистский контент может посредством юмора и визуальных образов формировать мировоззрение детей, хотя его влияние не всегда заметно сразу.
Мне всегда было плевать на политическую целесообразность, потому что политика как таковая — она довольно примитивна и реактивна, направлена на другие категории общества. То, что нам, команде ЦПД СНБО, уже удалось сделать в отношении этого мультфильма, многих пророссийских блогеров, музыки, будет иметь значение для украинского общества в долгосрочной перспективе. И это самое важное
Напомним
Комитет Верховной Рады поддержал законопроекты о запрете российского музыкального контента в сфере обслуживания и расширении обязательности украинского языка для чиновников и работников сферы образования. За нарушения предусмотрены штрафы.