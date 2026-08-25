В СНБО заявили, что ограничение российского контента повлияет на поколения украинцев

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что ограничения российского контента будут иметь последствия для украинского общества уже в ближайшие годы. Также он выделил детский контент, подчеркнув, что он особенно важен. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

Последствия многих сегодняшних решений относительно ограничений российского контента, такого как "Маша и Медведь", различных российских артистов и фильмов, можно будет увидеть в течение следующих лет. Это так же, как вопрос украинского дубляжа в свое время, а также решений относительно поддержки украинского продукта. Это влияет на поколения, которые растут и не получают российское видение мира с самого детства

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Он также отметил работу команды ЦПД СНБО в этом направлении. Кроме того, он добавил, что особенно важным является также вопрос контента для детей.

Для меня лично — это вопрос детей. Те, кто со мной знаком, точно знают, что вопрос детского контента имеет для меня мировоззренческое значение. Я мыслю достаточно понятными категориями: сегодняшние дети — это завтрашние взрослые, которые выбирают власть и курс страны. Дети — это завтрашние взрослые, которые сами становятся представителями власти и определяют решения, по которым будет жить страна. Дети — это завтрашние представители элит, гражданского общества, сотрудники государственного сектора и бизнеса, которые формируют эту страну. От их базового мировоззрения зависит, как они будут воспринимать этот мир