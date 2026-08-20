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Компании группы "Русал", чиновники рф и авторы мультсериала "Маша и Медведь" — кто попал под новые санкции Украины

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Новые санкции Украины коснулись российских и китайской компаний, чиновников, коллаборационистов и группы "Русал". Ограничения также наложили на создателей "Маши и Медведя".

Компании группы "Русал", чиновники рф и авторы мультсериала "Маша и Медведь" — кто попал под новые санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которыми ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против предприятий военно-промышленного комплекса россии, компаний, входящих в подсанкционную группу "Русал", коллаборантов, российских высокопоставленных чиновников, а также авторов и дистрибьюторов мультсериала "Маша и Медведь", передаёт УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Одним из решений санкции применены к 28 гражданам россии, 36 российским и одной китайской компании. Среди них — предприятия, включённые в цепочки поставок высокоточного промышленного оборудования, инструментов и компонентов, электроники и сырья в обход санкций. Также ограничения применены против предприятий, которые производят и ремонтируют военную и специальную технику, проводят исследования в области дронов, разрабатывают специальное оборудование и программное обеспечение для нужд российских силовых структур.

Другим решением Украина применила санкции против пяти предприятий группы "Русал" и девяти граждан России, связанных с этими компаниями. Это импортёры глинозёма — производители алюминия для нужд российского ВПК. Также в обход санкций предприятия цветной металлургии получают сырьё и поставляют продукцию для изготовления военной техники, ракетно-артиллерийского вооружения и военной авиации.

Ещё одним решением санкции применены к 45 физическим и восьми юридическим лицам. Среди них — российские высокопоставленные чиновники, которые оправдывают и пропагандируют вооружённую агрессию рф, оккупацию территорий Украины и помогают российским захватчикам, а также субъекты, служащие россии на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, санкции применены к бывшему депутату от "Партии регионов" Юрию Иванющенко. Он является подозреваемым в уголовном производстве по делу о легализации земельных участков стоимостью более 160 миллионов гривен. Также связанные с ним предприятия работают во временно оккупированном Крыму, он поддерживает связи с представителями криминальной и бизнес-среды России и после начала полномасштабного вторжения неоднократно посещал рф.

Зеленский ввел санкции против экс-нардепа Иванющенко20.08.26, 23:05 • 304 просмотра

"Мы продолжаем системно идентифицировать и ограничивать деятельность предприятий, работающих на российский военно-промышленный комплекс. Рассчитываем, что наши партнёры поддержат эти усилия, а европейские компании прекратят любое взаимодействие с такими российскими предприятиями, в частности с компаниями группы „Русал". Санкции должны не только обозначать причастность к российской военной машине, но и реально лишать её ресурсов и международных связей", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Санкции применены также против пяти россиян и четырёх организаций, причастных к созданию и дистрибуции анимационного сериала "Маша и Медведь", который распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Отныне под санкциями студия "Анимаккорд", являющаяся автором этого мультсериала, её основатель, генеральный директор, а также автор сценария, режиссёр и продюсер, соавтор сериала, который уплачивает в бюджет государства-агрессора средства, и владелец прав на этот пропагандистский мультфильм.

"Отдельно мы должны реагировать на российскую пропаганду, особенно когда она направлена на детей и распространяется через крупные международные платформы", — добавил Владислав Власюк.

Украина предоставит партнёрам всю необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

Напомним

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о новых санкциях против российского военного комплекса, против тех лиц, которые сами так или иначе стали частью российского образа жизни и сохраняют связи с этим государством, несмотря даже на такую войну.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
российская пропаганда
Санкции
Режиссер
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Крым
Владимир Зеленский
Украина