Зеленский ввел санкции против экс-нардепа Иванющенко
Киев • УНН
Президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против Юрия Иванющенко. Ограничения предусматривают блокировку активов и запрет сделок.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего нардепа Юрия Иванющенко, передает УНН со ссылкой на указ №746/2026.
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"
Среди лиц, против которых введены санкции, есть и бывший нардеп Юрий Иванющенко.
Иванющенко Юрий Владимирович (Иванющенко Юрий Владимирович, Ivaniushchenko Yurii, Ivaniushchenko Iurii), 21.02.1959 г.р. Гражданство: Украина, Республика Болгария, Российская Федерация - говорится в документе.
Также указом определен перечень ограничительных мер, наложенных на бывшего нардепа:
1) лишение государственных наград Украины, других форм отличия;
2) блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
3) ограничение торговых операций (полное прекращение);
4) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
5) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
6) приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
7) прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
8) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
9) запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно настоящему Закону;
10) запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет);
11) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет);
12) запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом либо его деятельность;
13) прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;
14) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
15) аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;
16) запрет на приобретение в собственность земельных участков;
17) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом (запрет заключения договоров и совершения сделок).
Контекст
В марте 2026 года НАБУ обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и СБУ по поводу применения санкций против Иванющенко. В бюро заявили, что в ходе расследования выявили у экс-регионала устойчивые финансовые связи с РФ.
В частности, НАБУ выявило факты функционирования на временно оккупированных территориях и территории РФ связанных с Иванющенко компаний, которые платили налоги в российский бюджет.
В 2026 году, по данным СМИ, НАБУ и САП проводили обыски в судах и у представителей Офиса генерального прокурора по делу Иванющенко.
По данным СМИ, следственные действия связаны с закрытием дела Иванющенко в 2019 году и снятием арестов с его счетов за рубежом. Следствие считает, что судьи и прокуроры помогли отменить арест средств Иванющенко в Швейцарии.
В 2025 году правоохранители разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн, организаторами которой являются Иванющенко и застройщица Владислава Молчанова.
Впоследствии НАБУ объявило Иванющенко в розыск.