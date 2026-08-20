Зеленский ввел санкции против экс-нардепа Иванющенко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего нардепа Юрия Иванющенко, передает УНН со ссылкой на указ №746/2026.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" - говорится в указе.

Среди лиц, против которых введены санкции, есть и бывший нардеп Юрий Иванющенко.

Иванющенко Юрий Владимирович (Иванющенко Юрий Владимирович, Ivaniushchenko Yurii, Ivaniushchenko Iurii), 21.02.1959 г.р. Гражданство: Украина, Республика Болгария, Российская Федерация - говорится в документе.

Также указом определен перечень ограничительных мер, наложенных на бывшего нардепа:

1) лишение государственных наград Украины, других форм отличия;

2) блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

3) ограничение торговых операций (полное прекращение);

4) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

5) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

6) приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

7) прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

8) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

9) запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно настоящему Закону;

10) запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет);

11) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет);

12) запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом либо его деятельность;

13) прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

14) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

15) аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;

16) запрет на приобретение в собственность земельных участков;

17) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом (запрет заключения договоров и совершения сделок).

Контекст

В марте 2026 года НАБУ обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и СБУ по поводу применения санкций против Иванющенко. В бюро заявили, что в ходе расследования выявили у экс-регионала устойчивые финансовые связи с РФ.

В частности, НАБУ выявило факты функционирования на временно оккупированных территориях и территории РФ связанных с Иванющенко компаний, которые платили налоги в российский бюджет.

В 2026 году, по данным СМИ, НАБУ и САП проводили обыски в судах и у представителей Офиса генерального прокурора по делу Иванющенко.

По данным СМИ, следственные действия связаны с закрытием дела Иванющенко в 2019 году и снятием арестов с его счетов за рубежом. Следствие считает, что судьи и прокуроры помогли отменить арест средств Иванющенко в Швейцарии.

В 2025 году правоохранители разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн, организаторами которой являются Иванющенко и застройщица Владислава Молчанова.

Впоследствии НАБУ объявило Иванющенко в розыск.