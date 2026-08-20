Зеленский ввел санкции против экс-нардепа Иванющенко

$44.700.0751.870.04
ukenru
18:57 • 6110 просмотра
"Будущее помнит": в столице на монументе «Родина-мать» запустили арт-инсталляциюPhotoVideo
18:39 • 7964 просмотра
Sense Bank продадут, а средства от продажи направят на нужды Сил обороны — Корецкий
17:33 • 11013 просмотра
Военный комплекс рф, коллаборационисты и бывшие украинские деятели — Зеленский ввел несколько новых пакетов санкций
15:44 • 14982 просмотра
Враг атаковал в Киеве объект критической инфраструктуры, в двух районах могут быть перебои с горячей водой — мэр
15:09 • 15593 просмотра
СЕО украинской компании Fire Point Ирина Терех показала строительство завода по производству ракетного топлива в Дании
Эксклюзив
20 августа, 14:20 • 15205 просмотра
Почему ваш бренд могут не зарегистрировать - объяснение юриста
20 августа, 14:10 • 14872 просмотра
В ЕС собираются разъяснить новые правила временной защиты украинцев "в ближайшие недели"
20 августа, 12:59 • 16011 просмотра
Суд избрал меру пресечения водителю Volkswagen, который въехал в остановку с людьми в КиевеPhoto
20 августа, 12:08 • 16752 просмотра
Прокурор просит для Микитася арест с залогом в 200 млн грнVideo
20 августа, 11:56 • 18005 просмотра
Зеленский: очередной удар рф стал одним из самых циничных, просчитанных и масштабныхVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.6м/с
49%
747мм
Популярные новости
Зеленский уволил главу Оболонской РГА Фесика - его назначили заместителем министра20 августа, 10:42 • 10530 просмотра
"Это не война на поле боя": ЕС и Молдова осудили атаку рф на Украину 20 августа20 августа, 11:06 • 11019 просмотра
Нардеп Гончаренко обнаружил у Михаила Федорова бронь от службы в ВСУ20 августа, 11:10 • 10258 просмотра
Румыния подняла два F-16 и уничтожила морской дрон - в ЕС отреагировали20 августа, 11:52 • 3942 просмотра
В разведке заявили, что кремль предлагает россиянам жить, учиться и умирать в кредит20 августа, 12:51 • 7516 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать19 августа, 16:55 • 84572 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 104018 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 88643 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 101541 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 96898 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Ирина Терех
Михаил Федоров
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Борисполь
Бровары
Дания
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 71212 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 92061 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 126227 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 129210 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 135360 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Северный поток
FAB-250
Техника
FIFA (серия видеоигр)

Зеленский ввел санкции против экс-нардепа Иванющенко

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против Юрия Иванющенко. Ограничения предусматривают блокировку активов и запрет сделок.

Зеленский ввел санкции против экс-нардепа Иванющенко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего нардепа Юрия Иванющенко, передает УНН со ссылкой на указ №746/2026.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" 

- говорится в указе.

Среди лиц, против которых введены санкции, есть и бывший нардеп Юрий Иванющенко.

Иванющенко Юрий Владимирович (Иванющенко Юрий Владимирович, Ivaniushchenko Yurii, Ivaniushchenko Iurii), 21.02.1959 г.р. Гражданство: Украина, Республика Болгария, Российская Федерация - говорится в документе.

Также указом определен перечень ограничительных мер, наложенных на бывшего нардепа:

1) лишение государственных наград Украины, других форм отличия; 

2) блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими; 

3) ограничение торговых операций (полное прекращение); 

4) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); 

5) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; 

6) приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; 

7) прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; 

8) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; 

9) запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно настоящему Закону; 

10) запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет); 

11) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет); 

12) запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом либо его деятельность; 

13) прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны; 

14) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; 

15) аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений; 

16) запрет на приобретение в собственность земельных участков; 

17) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом (запрет заключения договоров и совершения сделок).

Контекст

В марте 2026 года НАБУ обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и СБУ по поводу применения санкций против Иванющенко. В бюро заявили, что в ходе расследования выявили у экс-регионала устойчивые финансовые связи с РФ. 

В частности, НАБУ выявило факты функционирования на временно оккупированных территориях и территории РФ связанных с Иванющенко компаний, которые платили налоги в российский бюджет.

В 2026 году, по данным СМИ, НАБУ и САП проводили обыски в судах и у представителей Офиса генерального прокурора по делу Иванющенко.

По данным СМИ, следственные действия связаны с закрытием дела Иванющенко в 2019 году и снятием арестов с его счетов за рубежом. Следствие считает, что судьи и прокуроры помогли отменить арест средств Иванющенко в Швейцарии.

В 2025 году правоохранители разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн, организаторами которой являются Иванющенко и застройщица Владислава Молчанова.

Впоследствии НАБУ объявило Иванющенко в розыск.

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Санкции
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Швейцария
Болгария
Владимир Зеленский
Украина