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Зеленський запровадив санкції проти екснардепа Іванющенка

Київ • УНН

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Президент увів у дію рішення РНБО про санкції проти Юрія Іванющенка. Обмеження передбачають блокування активів і заборону угод.

Зеленський запровадив санкції проти екснардепа Іванющенка

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти колишнього нардепа Юрія Іванющенка, передає УНН із посиланням на указ №746/2026.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" 

- йдеться в указі.

Серед осіб, проти яких запроваджено санкції, є й колишній нардеп Юрій Іванющенко.

Іванющенко Юрій Володимирович (Иванющенко Юрий Владимирович, Ivaniushchenko Yurii, Ivaniushchenko Iurii), 21.02.1959 р.н. Громадянство: Україна, Республіка Болгарія, Російська Федерація - йдеться у документі.

Також указом визначено перелік обмежувальних заходів, які накладені на колишнього нардепа:

1) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

2) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

3) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

7) припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; 

15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; 

16) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона укладання договорів та вчинення правочинів).

Контекст

У березні 2026 року НАБУ звернулося до президента Володимира Зеленського та СБУ стосовно застосування санкцій проти Іванющенка. В бюро заявили, що в ході слідства виявили в ексрегіонала стійкі фінансові зв'язки з РФ. 

Зокрема, НАБУ виявило факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території РФ пов'язаних з Іванющенком компаній, які сплачували податки до російського бюджету.

У 2026 році за даними ЗМІ, НАБУ і САП проводили обшуки у судах та у представників Офісу генерального прокурора у справі Іванющенка. 

За даними ЗМІ, слідчі дії пов'язанні зі закриттям справи Іванющенка у 2019 році та скасування арештів з його рахунків за кордоном. Слідство вважає, що судді і прокурори допомогли скасувати арешт коштів Іванющенка у Швейцарії.

У 2025 році правоохоронці викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн, організаторами якої є Іванющенко та забудовниця Владислава Молчанова. 

Згодом НАБУ оголосило Іванющенка у розшук.

Антоніна Туманова

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