Компанії групи "Русал", посадовці рф та автори мультсеріалу "Маша та Ведмідь" - хто потрапив під нові санкції України

Президент України Володимир Зеленський підписав чотири укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти підприємств військово-промислового комплексу Росії, компаній, які входять до підсанкційної групи "Русал", колаборантів, російських високопосадовців та авторів і дистриб'юторів мультсеріалу "Маша та Ведмідь", передає УНН із посиланням на ОП.

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Одним із рішень санкції застосовані до 28 громадян росії, 36 російських та однієї китайської компанії. Серед них – підприємства, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання, інструментів та компонентів, електроніки та сировини в обхід санкцій. Також обмеження застосовані проти підприємств, що виробляють і ремонтують військову та спеціальну техніку, здійснюють дослідження у галузі дронів, розробку спеціального обладнання та програмного забезпечення для потреб російських силових структур.

Іншим рішенням Україна застосувала санкції проти п’яти підприємств групи "Русал" та дев’яти громадян росії, пов’язаних із цими компаніями. Це імпортери глинозему – виробники алюмінію для потреб російського ВПК. Також в обхід санкцій підприємства кольорової металургії отримують сировину й надають продукцію для виготовлення військової техніки, ракетно-артилерійського озброєння та військової авіації.

Ще одним рішенням санкції застосовані до 45 фізичних та восьми юридичних осіб. Серед них – російські високопосадовці, які виправдовують та пропагують збройну агресію рф, окупацію територій України й допомагають російським загарбникам, а також суб’єкти, що служать росії на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, санкції застосовані до колишнього депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні щодо легалізації земельних ділянок вартістю понад 160 мільйонів гривень. Також пов’язані з ним підприємства працюють у тимчасово окупованому Криму, він підтримує зв’язки з представниками кримінального та бізнес-середовища росії і після початку повномасштабного вторгнення неодноразово відвідував рф.

Зеленський запровадив санкції проти екснардепа Іванющенка

"Ми продовжуємо системно ідентифікувати та обмежувати діяльність підприємств, які працюють на російський військово-промисловий комплекс. Розраховуємо, що наші партнери підтримають ці зусилля, а європейські компанії припинять будь-яку взаємодію з такими російськими підприємствами, зокрема з компаніями групи "Русал". Санкції мають не лише позначати причетність до російської воєнної машини, а й реально позбавляти її ресурсів і міжнародних зв’язків", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Санкції застосовані й проти п’яти росіян і чотирьох організацій, що причетні до створення та дистрибуції анімаційного серіалу "Маша та Ведмідь", який поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України.

Відтепер під санкціями студія "Анімаккорд", яка є автором цього мультсеріалу, її засновник, генеральний директор, а також автор сценарію, режисер і продюсер, співавтор серіалу, що сплачує в бюджет держави-агресора кошти, та власник прав на цей пропагандистський мультфільм.

"Окремо маємо реагувати на російську пропаганду, особливо коли вона спрямована на дітей і поширюється через великі міжнародні платформи", – додав Владислав Власюк.

Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв’язки із цією державою попри навіть таку війну.