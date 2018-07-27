У Рівному вирувала стихія: після зливи затопило місто
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У місті Рівне у четвер, 26 липня, надвечір сталась сильна злива, яка затопила вулиці міста і викликала миттєвий транспортний колапс. Рятувальники обласного центру чотири рази надавали допомогу населенню зі звільнення проїжджих частин доріг. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у Рівненській області, передає УНН.
“За минулу добу рятувальники обласного центру чотири рази надавали допомогу населенню по звільненню проїжджих частин доріг від повалених дерев внаслідок негоди”, — йдеться у повідомленні.
У місті Рівне 26 липня сталась сильна злива, яка затопила вулиці міста. Про це повідомляють жителі міста і публікують кадри потопів на сторінках соцмереж.
На вулиці Віденьській через затоплення утворився затор. По вулиці Степана Бандери вода підійшла до під’їздів будинків і залила цілі двори.
Також сильний потоп був на вулиці Княгині Ольги. У деяких місцях вода сягала коліна і пішоходи переходили дороги вбрід.
Зазначимо, що потужні циклони з Атлантики упродовж тижня спричинили потопи у більшості міст України, призвели до короткочасного транспортного колапсу у столиці.
Через негоду 25 липня у Києві повалило дерева, впав білборд, сталось розмивання мосту, підтоплення підземних переходів біля станцій метро. Витівки стихії викликали хвилю кпинів у соцмережах.