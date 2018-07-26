Наслідки негоди у Києві: повалені дерева з білбордом та підтоплення

Так, на вулиці Довнар-Запольського на проїжджу частину дороги впали два дерева. Проїжджу частину вже звільнили.

Також на проспекті Перемоги, 53, був повалений білборд. Щит упав на дах припаркованої автівки. Разом з тим, поряд на інший автомобіль упало дерево.

Тим часом на вулиці Гарматна, 2, прибрано одне дерево, як і на вулиці Дегтярівській, 21. На вулиці Жилянській, 83/53, у дворі житлового будинку, на автомобіль також впало дерево. Крім того, на вулиці Янгеля, 2, дерево впало в дворі житлового будинку.

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За даними столичних рятувальників, залишилось завершити роботи по ліквідації наслідків через повалений стовбур дерева на 5-поверховий житловий будинок по вулиці Щербаківського, 32/38. Роботи частково призупинені у зв’язку з відсутністю на даний момент великогабаритного автокрану 40 метрів, додали у відомстві.

Також, станом на ранок четверга, із підтоплених місць у столиці відкачано 3402 куб. м води.

Зокрема, провели відкачування води із Солом'янського райсуду, проводилися роботи з відкачування води із підземного переходу на проспекті Перемоги, а також із проїжджої частини дороги на перехресті вулиці Теліги та вулиці Щусєва, як і з підземного переходу в районі Шулявського мосту.

Нагадаємо, негода пошкодила столичний шляхопровід.