Негода пошкодила столичний шляхопровід, рух перекрито
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Подільському районі Києва, на вулиці Кирилівській, пошкоджений шляхопровід. Про це УНН повідомили у ДСНС міста Києва.
"Внаслідок негоди зсунулась частина землі та конструкції мосту. Проте, за словами працівників "Укрмост", несучі конструкції не постраждали, але поки що рух транспорту там перекритий", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, у Київському метрополітені запевнили, що підтоплених станцій немає. Разом з тим, користувачі соцмереж повідомляють про те, що на станції метро "Дорогожичі" утворилась калюжа на підлозі.
Як повідомляв УНН, сьогодні після обіду у Києві пройшов сильний дощ після якого деякі вулиці виявились затопленими. Так, на деяких вулицях Києва вода на дорогах не сходила і автомобілі "плили" по дорозі. Приблизно така ж ситуація була і на тротуарах та особливо в підземних переходах.