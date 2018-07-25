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Негода пошкодила столичний шляхопровід, рух перекрито

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. У Подільському районі Києва, на вулиці Кирилівській, пошкоджений шляхопровід. Про це УНН повідомили у ДСНС міста Києва.

Негода пошкодила столичний шляхопровід, рух перекрито

"Внаслідок негоди зсунулась частина землі та конструкції мосту. Проте, за словами працівників "Укрмост", несучі конструкції не постраждали, але поки що рух транспорту там перекритий", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, у Київському метрополітені запевнили, що підтоплених станцій немає. Разом з тим, користувачі соцмереж повідомляють про те, що на станції метро "Дорогожичі" утворилась калюжа на підлозі. 

Як повідомляв УНН, сьогодні після обіду у Києві пройшов сильний дощ після якого деякі вулиці виявились затопленими. Так, на деяких вулицях Києва вода на дорогах не сходила і автомобілі "плили" по дорозі. Приблизно така ж ситуація була і на тротуарах та особливо в підземних переходах.

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