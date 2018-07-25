Велика вода: у столичному метро запевняють, що жодну станцію не підтопило

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КИЇВ. 25 липня. УНН. У Київському метрополітені запевнили, що підтоплених станцій немає. Про це УНН повідомили у прес-службі метрополітену.

"Ні, підтоплених станцій немає, працюємо у звичайному режимі", - повідомили у метрополітені.

Разом з тим, користувачі соцмереж повідомляють про те, що на станції метро "Дорогожичі" утворилась калюжа на підлозі.

Нагадаємо, сьогодні після обіду у Києві пройшов сильний дощ, після якого деякі вулиці виявились затопленими. Так, на деяких вулицях Києва вода на дорогах не сходила і автомобілі "плили" по дорозі. Приблизно така ж ситуація була і на тротуарах та особливо в підземних переходах. 

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