Велика вода: у столичному метро запевняють, що жодну станцію не підтопило
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Київському метрополітені запевнили, що підтоплених станцій немає. Про це УНН повідомили у прес-службі метрополітену.
"Ні, підтоплених станцій немає, працюємо у звичайному режимі", - повідомили у метрополітені.
Разом з тим, користувачі соцмереж повідомляють про те, що на станції метро "Дорогожичі" утворилась калюжа на підлозі.
Нагадаємо, сьогодні після обіду у Києві пройшов сильний дощ, після якого деякі вулиці виявились затопленими. Так, на деяких вулицях Києва вода на дорогах не сходила і автомобілі "плили" по дорозі. Приблизно така ж ситуація була і на тротуарах та особливо в підземних переходах.