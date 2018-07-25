Большая вода: в столичном метро уверяют, что ни одну станцию не подтопило
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Киевском метрополитене заверили, что подтопленных станций нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе метрополитена.
"Нет, подтопленных станций нет, работает в обычном режиме", - сообщили в метрополитене.
Вместе с тем, пользователи соцсетей сообщают о том, что на станции метро "Дорогожичи" образовалась лужа на полу.
Напомним, сегодня после обеда в Киеве прошел сильный дождь, после которого некоторые улицы оказались затопленными. Так, на некоторых улицах Киева вода на дорогах не сходила и автомобили "плыли" по дороге. Примерно такая же ситуация была и на тротуарах и особенно в подземных переходах.