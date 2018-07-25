Непогода повредила столичный путепровод, движение перекрыто

"В результате непогоды сдвинулась часть земли и конструкции моста. Однако, по словам работников "Укрмост", несущие конструкции не пострадали, но пока движение транспорта там перекрыто", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Киевском метрополитене заверили, что подтопленных станций нет. Вместе с тем, пользователи соцсетей сообщают о том, что на станции метро "Дорогожичи" образовалась лужа на полу.

Как сообщал УНН, сегодня после обеда в Киеве прошел сильный дождь после которого некоторые улицы оказались затопленными. Так, на некоторых улицах Киева вода на дорогах не сходила и автомобили "плыли" по дороге. Примерно такая же ситуация была и на тротуарах и особенно в подземных переходах.