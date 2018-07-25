Проїзд гондолою по 8 гривень: соцмережі відреагували на затоплений Київ

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Злива у Києві затопила деякі вулиці та підземні переходи. Кияни зробили величезну кількість фото негоди, а потім вдалися до фотожаб. УНН зібрав найсмішніші з них.

Однією з найпопулярніших фотожаб наразі є зображення міського голови Києва Віталія Кличка, який ніби "купається" у калюжі.

"Мер зазначив, що тепер Київ буде забезпечений не лише спортивними майданчиками, але й місцями для заняття водними видами спорту", - прокоментував зображення користувач Тарас Міщенко.

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Також меру Києва пригадали й підвищення цін на громадський транспорт, та припустили, що гондоли також будуть коштувати по 8 гривень.

Нагадаємо, користувач Twitter під ніком "Йстп" закликав американського винахідника Ілона Маска відправити в Київ субмарину для порятунку людей в столичних підземних переходах. 

Як повідомляв УНН, у Київському метрополітені запевнили, що підтоплених станцій немає.

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