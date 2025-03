Кияни закликають Ілона Маска відправити субмарину в столичні переходи

"Київ зараз. Ілон Маск, чи можете ви відправити свою субмарину, щоб врятувати людей в затоплених українських підземних переходах?", - звернувся він до Маска.



Нагадаємо, сьогодні у Києві пройшов сильний дощ, після чого багато столичних вулиць та переходів затопило. На деяких вулицях Києва вода на дорогах не сходила і автомобілі "плили" по дорозі. Приблизно така ж ситуація була і на тротуарах та особливо в підземних переходах.



Як повідомляв УНН, у Київському метрополітені запевнили, що підтоплених станцій немає. Разом з тим, користувачі соцмереж повідомляють по те, що станції метро "Дорогожичі" утворилась калюжа на підлозі.





Kyiv now. @elonmusk can you send your Falcon submarine to rescue people from flooded Ukrainian undergrounds? pic.twitter.com/25SnPzTeoT

