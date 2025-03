Киевляне призывают Илона Маска отправить субмарину в столичные переходы

"Киев сейчас. Маск, можете ли вы отправить свою субмарину, чтобы спасти людей в затопленных украинских подземных переходах?", - обратился он к Маска.



Напомним, сегодня в Киеве прошел сильный дождь, после чего многие столичные улицы и переходы затопило. На некоторых улицах Киева вода на дорогах не сходила и автомобили "плыли" по дороге. Примерно такая же ситуация была и на тротуарах и особенно в подземных переходах.



Как сообщал УНН, в Киевском метрополитене заверили, что подтопленных станций нет. Вместе с тем, пользователи соцсетей сообщают до того, что станции метро "Дорогожичи" образовалась лужа на полу.





Kyiv now. @elonmusk can you send your Falcon submarine to rescue people from flooded Ukrainian undergrounds? pic.twitter.com/25SnPzTeoT

- Йстп (@yostap) 25 июля 2018 г.