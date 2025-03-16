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США відправили понад 250 злочинців з венесуельської банди до в'язниці у Сальвадорі

Київ • УНН

 • 32465 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про депортацію до Сальвадору близько 250 членів банди "Трен де Арагуа". Рішення прийнято згідно із Законом про іноземних ворогів.

США відправили понад 250 злочинців з венесуельської банди до в'язниці у Сальвадорі

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що Сполучені Штати депортували понад 250 осіб, яких вважають членами венесуельської банди "Трен де Арагуа", до Сальвадору.

 Про це повідомляє SWI, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, державний секретар США Марко Рубіо оголосив у неділю, що згідно із Законом про іноземних ворогів, ухваленим напередодні, понад 250 осіб, яких вважають членами банди "Трен де Арагуа", відправили до Сальвадору, де президент країни Найіб Букеле запропонував посадити їх до в'язниці.

Крім того, президент Букеле також вимагав відправити "двох небезпечних ватажків" банди Mara Salvatrucha (MS-13) та 21 з їхніх найрозшукуваніших членів, аби вони постали перед судом у Сальвадорі. Лідер Сальвадору запропонував утримувати цих осіб у "дуже хороших в’язницях" за справедливу ціну, що, на думку Рубіо, дозволить заощадити кошти американських платників податків.

Президент Букеле вкотре продемонстрував, що він не тільки найсильніший лідер у сфері безпеки в нашому регіоні, а й великий друг Сполучених Штатів

- додав у своїй заяві головний дипломат США.

Рубіо вважав, що Дональд Трамп виконує обіцянки, дані ним американському народові, і що вислання сотень жорстоких злочинців ніколи б не відбулося за жодного іншого президента США. Щоб прискорити депортацію членів Трен де Арагуа, Трамп цієї суботи вирішив застосувати Закон про іноземних ворогів, який ухвалили в 1798 році і не застосовували з часів Другої світової війни.

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Це повноваження воєнного часу, які дозволяють затримувати або депортувати громадян ворожої країни без слухання. Згідно з цими повноваженнями, усі венесуельці, старші за 14 років, які вважаються членами цієї групи, які перебувають у США та не є натуралізованими або законними постійними жителями, підлягають затриманню, взяттю під варту та висиланню як ворожі іноземці.

Проте, перед цим федеральний суддя Джеймс Боасберг тимчасово відхилив застосування цього закону щодо п’яти венесуельців, які підлягали депортації. Суддя заборонив депортацію цих осіб, а також встановив, що будь-який літак із ними на борту, незалежно від того, злітає він чи перебуває в повітрі, має повернутися до США.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа уклала угоду з урядом Сальвадору про розміщення близько 300 підозрюваних членів венесуельської банди Трен де Арагуа у в’язниці центральноамериканської країни. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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